القضاء البريطاني يمنح "ويمبلدون" الضوء الأخضر لمشروع تاريخي

منح القضاء البريطاني الضوء الأخضر لنادي عموم إنجلترا للمضي قدماً في مشروعه التاريخي لتطوير منشآت ملاعب ويمبلدون التي تستضيف البطولة الأقدم والأكثر شهرة في بطولات التنس الأربع الكبرى، بعدما رفضت المحكمة العليا في لندن محاولات ناشطين لعرقلة المشروع..

ويخطط نادي عموم إنجلترا لمضاعفة مساحة مقره الرئيسي، الذي يستضيف البطولة منذ عام 1877، ثلاث مرات، ضمن مشروع تبلغ قيمته 265.5 مليون دولار يتضمن إنشاء 39 ملعبا جديدا.

وتحظى خطط النادي لإعادة تطوير ملعب جولف سابق يمتلكه بدعم من عدد من اللاعبين البارزين وبعض السكان المحليين.

وسعى نادي عموم إنجلترا إلى الحصول على حكم من المحكمة العليا بأن الأرض غير خاضعة لأي قانون من هذا النوع، وأشار عبر محاميه إلى أن الأرض لم تستخدم قط للترفيه العام.

لكن ‌مجموعة "أنقذوا ويمبلدون بارك"، التي لجأت إلى القضاء للطعن في رخصة التخطيط، جادلت بأن الأرض خاضعة لقانون يستوجب تخصيصها للترفيه العام.

وبعد جلسة استماع عقدت في يناير/كانون الثاني، حكم القاضي نيكولاس تومبسيل لصالح النادي، مؤكدا أن الأرض لم تخصص يوما للاستخدام الترفيهي العام، وبالتالي "يمكن بيعها دون فرض قيود على المشتري، لأنها لم تكن موجودة أصلا".

ورحبت ديبورا جيفانز رئيسة نادي عموم إنجلترا بالحكم قائلة إنه "يمثل علامة فارقة مهمة في خططنا".

استئناف القرار

في المقابل، قالت منظمة "أنقذوا ويمبلدون بارك" إنها تعتزم طلب الإذن بالاستئناف.

وكانت خطط التوسع محور قضية أخرى في الصيف الماضي، عندما طعنت المنظمة نفسها في رخصة التخطيط ‌التي وافقت عليها سلطة لندن الكبرى عام 2024.

وجادلت المنظمة في تلك القضية بأن سلطة لندن الكبرى لم تدرس بشكل كاف ‌القيود ‌المفروضة على إعادة تطوير الأرض. وتم رفض طعنها حينها، لكنها حصلت لاحقا على الإذن بالاستئناف ضد ذلك الحكم.