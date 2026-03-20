ناد ألماني يوقع عقوبة "غير مسبوقة" على نجمه الفرنسي بعد قضية "المزلج الكهربائي"

فرض نادي هامبورغ الألماني عقوبة انضباطية "غير مسبوقة " بحق جناحه الفرنسي جان لوك دومبي، حيث ألزم النادي اللاعب بتوفير 10000 سترة عاكسة للضوء والمشاركة في توزيعها على المدارس ومراكز رعاية الأطفال المحلية، وذلك كجزء من العقوبات المترتبة على قيادته السيارة تحت تأثير الكحول.

وأكد متحدث باسم النادي الألماني اليوم الجمعة، صحة ما نشرته صحيفة "بيلد" في هذا الصدد.

وتعود الواقعة إلى شهر يناير/كانون الثاني الماضي حينما تم ضبط دومبي وهو يقود سيارته تحت تأثير الكحول، قبل أن يواجه اتهامات إضافية بعد

مغادرته مركز الشرطة مستخدما مزلجة كهربائية.

كذلك فرض هامبورغ على اللاعب غرامة مالية قياسية تجاوزت 100 ألف يورو (نحو 115 ألف دولار)، كما تم إيقافه لمباراتين، وقد قدم دومبي اعتذارا رسميا عما بدر منه، معتبرا تصرفه غير مسؤول.