موعد مباراة الأهلي ضد الترجي في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة

يستضيف الأهلي المصري نظيره فريق الترجي التونسي في مواجهة قوية ضمن إياب ربع نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم يوم السبت 21 مارس/آذار.

خسر الأهلي مباراة الذهاب أمام الترجي التونسي بهدف نظيف من ركلة جزاء، في لقاء الذهاب الذي جمعهما على ملعب رادس بتونس.

سيخوض الأهلي المصري إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا في كرة القدم أمام الترجي التونسي على ملعب القاهرة الدولي، بدون حضور الجماهير، بسبب تسليط الاتحاد الأفريقي عقوبة على جماهير الأهلي بعد الأحداث التي صاحبت مباراة الأهلي أمام الجيش الملكي المغربي في ختام دور المجموعات.

موعد مباراة الأهلي ضد الترجي في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

من المقرر أن تنطلق المباراة يوم السبت 21 مارس/آذار 2026، تمام الساعة 09:00 مساءً بتوقيت مصر، 10:00 مساء بتوقيت قطر والسعودية، و08:00 مساءً بتوقيت تونس، على ستاد القاهرة الدولي.

قنوات البث المباشر لمباراة الأهلي ضد الترجي

beIN SPORTS

شهدت البطولة الإفريقية الأكبر للأندية 25 مواجهة سابقة بين الترجي والأهلي، حيث حقق الفريق المصري 11 فوزًا، بينما فاز نادي باب سويقة 5 مرات، وانتهت 9 مباريات بين الفريقين بالتعادل.

ويقابل الفائز من مباراة الأهلي ضد الترجي التونسي المنتصر من مواجهة صن داونز الجنوب أفريقي ضد الملعب المالي في المربع الذهبي، وحسم الفريق الجنوب أفريقي لقاء الذهاب لصالحه بنتيجة 3-0 في أرضه.