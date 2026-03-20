بدلا من إسبانيا.. الأرجنتين تواجه موريتانيا بقيادة ميسي في "لا بومبونيرا"

ميسي مع أولاده الثلاثة قبل مباراة ودية لمنتخب الأرجنتين (غيتي)
ميسي مع أولاده الثلاثة قبل مباراة ودية لمنتخب الأرجنتين (غيتي)
Published On 20/3/2026

تخوض الأرجنتين حاملة لقب كأس العالم، ودية أمام موريتانيا في العاصمة بوينوس أيرس في 27 مارس/آذار، وهو اليوم الذي كان من المفترض أن تُقام فيه مواجهة الـ"فيناليسيما" أمام إسبانيا قبل إلغائها بسبب الحرب على إيران، وفق ما أعلن الجمعة الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم.

وكان الاتحاد قد أعلن سابقا عن ودية أخرى ضمن التحضيرات لمونديال 2026، ستجمع الأرجنتين مع غواتيمالا في 31 مارس/آذار، لتنجح بذلك في خوض وديتين خلال فترة التوقف الدولي.

وسيخوض أبطال العالم المباراتين في ملعب "لا بومبونيرا"، في الظهور الوداعي لمنتخب "ألبيسيليستي" أمام جماهيره قبل الانطلاق للدفاع عن لقبه في أميركا الشمالية بين 11 يونيو/حزيران و19 يوليو/تموز.

لماذا ألغيت مباراة الـ"فيناليسيما" بين الأرجنتين وإسبانيا؟

وكان من المقرر أن تجمع الـ"فيناليسيما" بين المنتخب الإسباني بطل أوروبا ونظيره الأرجنتيني بطل كوبا أميركا في 27 الشهر الحالي في الدوحة ضمن مهرجان كروي، قبل إلغاء جميع الفعاليات بسبب تداعيات الحرب على إيران.

واضطر لاحقا الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "ويفا" لإلغاء الـ"فيناليسيما" لعدم التوصل إلى اتفاق مع اتحاد أميركا الجنوبية (كونميبول) والاتحاد الأرجنتيني لتحديد مكان بديل عن قطر أو إيجاد موعد جديد لهذه المواجهة.

وتبادل الطرفان الاتهامات، إذ اتهم الأوروبيون نظراءهم الجنوبيين برفض خوض المباراة في ملعب "سانتياغو برنابيو" في مدريد، بينما عبّر أبطال العالم والكونميبول عن "رغبتهم في إقامة الفيناليسيما على أرض محايدة".

المصدر: الفرنسية

