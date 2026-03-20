مصر تواجه إسبانيا وديا في برشلونة

قال الاتحاد المصري لكرة القدم يوم الخميس إن المباراة الودية بين مصر وإسبانيا ستقام في برشلونة في وقت لاحق هذا الشهر، بعد نقلها من قطر بسبب الصراع في الشرق الأوسط.

وذكر بيان الاتحاد المصري على موقعه الرسمي في وسائل التواصل الاجتماعي، أن المنتخب سيخوض المواجهة أمام منتخب إسبانيا يوم 31 مارس/آذار بمدينة برشلونة.

وأوضح أنه سيلتقي قبل ذلك نظيره السعودي يوم 27 مارس/آذار بمدينة جدة، ضمن سلسلة المباريات التحضيرية التي تهدف إلى رفع جاهزية اللاعبين.

واختتم الاتحاد المصري لكرة القدم بيانه بالتأكيد على التزامه الكامل بتوفير أفضل سبل الإعداد للمنتخب الوطني، بما يلبي تطلعات الجماهير المصرية ويواكب حجم التحديات المنتظرة.

وكان مصدران مقربان من الاتحاد المصري للعبة والمنتخب الوطني ذكرا لرويترز يوم الأربعاء إن المباراة "ألغيت لأسباب تنظيمية".

لكن الاتحاد المصري للعبة قال في وقت سابق يوم الخميس إنه يعمل على حل مشكلة تتعلق بتأشيرات السفر لخوض المباراة الودية، التي تأتي ضمن استعدادات كلا المنتخبين لكأس العالم.

منتخب مصر، بطل إفريقيا سبع مرات، سيلعب ضد منتخبات بلجيكا ونيوزيلندا وإيران في المجموعة السابعة في كأس العالم، بينما تقع إسبانيا في المجموعة الثامنة إلى جانب الرأس الأخضر والسعودية وأوروغواي.

وتقام بطولة كأس العالم في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك خلال الفترة من 11 يونيو/حزيران إلى 19 يوليو/تموز.