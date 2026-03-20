موعد مباراة شباب بلوزداد ضد المصري في ربع نهائي الكونفدرالية والقنوات الناقلة

يستضيف نادي شباب بلوزداد الجزائري على أرضية ملعب "نيلسون مانديلا – براقي" في الجزائر، نظيره المصري البورسعيدي في إياب في ربع نهائي الكونفدرالية الأفريقية يوم السبت 21 مارس/آذار 2026.

يسعى الفريق الجزائري لاستغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل حسم التأهل، بينما يطمح الفريق البورسعيدي لتحقيق نتيجة إيجابية خارج الديار تقوده إلى الدور نصف النهائي.

وكانت مباراة الذهاب التي أُقيمت في مصر قد انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1، ما يجعل مواجهة الإياب مفتوحة على جميع الاحتمالات، في ظل تقارب المستوى بين الفريقين ورغبة كل طرف في خطف بطاقة التأهل.

موعد مباراة شباب بلوزداد ضد المصري في ربع نهائي الكونفدرالية

من المقرر أن تنطلق المباراة يوم السبت 21 مارس/آذار 2026، تمام الساعة 09:00 مساءً بتوقيت مصر، 10:00 مساء بتوقيت قطر والسعودية، و08:00 مساءً بتوقيت الجزائر، على ملعب "نيلسون مانديلا – براقي" في الجزائر العاصمة.

قنوات البث المباشر لمباراة شباب بلوزداد ضد المصري

