كيروش يترك تدريب منتخب عمان

ذكرت تقارير محلية وإعلامية أن البرتغالي كارلوس كيروش ⁠مدرب منتخب ⁠عمان لكرة القدم اعتذر عن عدم استكمال مهمته مع الفريق بسبب الأوضاع التي تشهدها المنطقة جراء الحرب على إيران.

وقالت شبكة (بي إن سبورتس) الرياضية القطرية إن المدرب البرتغالي المخضرم (73 عاما) أبلغ الاتحاد العماني بقراره وقام الاتحاد بدوره "بتكليف المدرب الوطني حمد ⁠العزاني بقيادة المنتخب مؤقتا"، وهو ما كشف عنه تقرير لصحيفة عمان المحلية التي قالت إن العزاني مدرب منتخب الشباب سيقود الفريق مؤقتا في بطولة ودية ستقام في أذربيجان في وقت لاحق هذا الشهر.

وأضافت الصحيفة "سيتولى العزاني ‌المسؤولية بشكل مؤقت في البطولة الودية التي ستقام في أذربيجان خلال الفترة من 27 الي 30 مارس الجاري، وسيلعب منتخبنا الوطني أولى مبارياته يوم 27 مارس مع سيراليون وفي نفس اليوم يلعب منتخب أذربيجان مع منتخب سانت لوسيا. وسيلتقي الفائزان من المباراتين في 30 مارس. وسيتولى العزاني المهمة في المعسكر ⁠الداخلي الذي سيبدأ بعد إجازة عيد الفطر المبارك".

وأشارت ⁠إلى أن قرار تولي العزاني مهمة تدريب المنتخب الوطني الأول "يأتي بسبب عدم تمكن الجهاز الفني المساعد للمدرب البرتغالي كيروش من الحضور إلى مسقط بسبب الأوضاع الجارية ⁠حاليا في المنطقة وفضل الاتحاد العماني بأن يتولى العزاني وجهازه الفني المعاون لمنتخب الشباب المهمة في ⁠الفترة القادمة".

لكن الصحيفة قالت إن الاتحاد ⁠لم يحسم حتى الآن موقف كيروش الذي ينتهي عقده صيف هذا العام.

ولم يتسن على الفور الوصول لمسؤولي الاتحاد العماني للتعليق.

وكان الاتحاد العماني قد تعاقد مع كيروش ‌في يوليو/تموز الماضي لمدة عام واحد.

ويملك كيروش مدرب البرتغال وريال مدريد السابق خبرة واسعة في المنطقة حيث سبق له تدريب ‌منتخبات ‌إيران وقطر ومصر إضافة لمنتخب كولومبيا.

كما عمل مساعدا فنيا في نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي تحت قيادة السير أليكس فيرجسون.