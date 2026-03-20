رياضة|آسيا

"السنوات الزوجية" سر إيقاف الترشح لاستضافة كأس آسيا لكرة القدم

كأس آسيا 2019 من صفحة البطولة بموقع فيسبوك
منتخب قطر هو حامل لقب كأس آسيا (مواقع التواصل)
Published On 20/3/2026
|
آخر تحديث: 18:31 (توقيت مكة)

حفظ

أوقف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اليوم الجمعة عملية الترشح ⁠الجارية لاستضافة نسختي كأس ⁠آسيا 2031 و2035.

وقال الاتحاد في بيان إنه اتخذ هذا القرار "عقب مشاورات مع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بشأن إمكانية تعديل جدول المباريات الدولية، ⁠والذي يتضمن مقترحا بإقامة النسخ المستقبلية من كأس آسيا في السنوات الزوجية".

وأضاف البيان "أخذ الاتحاد الآسيوي هذا التوجه بعين الاعتبار، وسيعمل على مواءمة مسابقاته وفقا لذلك".

ونظرا ⁠إلى التأثيرات الواسعة التي قد يخلفها هذا التغيير على جدول وتنظيم البطولة القارية الأهم للمنتخبات الوطنية، بادر الاتحاد الآسيوي إلى إجراء مراجعة شاملة لجدول مسابقاته. وفي هذا الإطار، اعتبر تعليق عملية الترشح الحالية خطوة مناسبة، تهدف إلى توفير قدر أكبر ‌من الوضوح وضمان اتباع نهج أكثر تنظيما في اختيار الدول المستضيفة مستقبلا.

ووجه الاتحاد الآسيوي الشكر إلى جميع الاتحادات الوطنية التي تقدمت بملفات الترشح، "نظير حماسها والتزامها والجهود الكبيرة التي بذلتها طوال فترة الترشح".

وختم البيان بالقول "سيتم الإعلان عن المزيد من التفاصيل المتعلقة بالروزنامة الجديدة للمسابقات، إلى جانب المعلومات الخاصة بفرص الترشح المستقبلية، في الوقت المناسب، فيما يتطلع الاتحاد الآسيوي إلى مواصلة التعاون مع الاتحادات ⁠الوطنية الأعضاء في رسم ملامح مستقبل كأس آسيا".

LUSAIL CITY, QATAR - FEBRUARY 10: Qatar player Sultan Al Brake #18 raises the AFC Asian Cup Trophy on the ceremony stage to celebrate the Qatar team for winning the AFC Asian Cup during the AFC Asian Cup final match between Jordan and Qatar at Lusail Stadium on February 10, 2024 in Lusail City, Qatar. (Photo by Clicks Images/Getty Images)
منتخب قطر توج بلقب كأس آسيا في 2019 و2023 (غيتي)

6 دول منها الكويت طلبت استضافة كأس آسيا

وقدمت بالفعل ⁠ستة عروض لاستضافة نهائيات كأس آسيا للرجال لعام 2031، إذ تسعى كل من أستراليا والهند وإندونيسيا والكويت وكوريا الجنوبية، إضافة إلى عرض مشترك من قرغيزستان وطاجيكستان وأوزبكستان، إلى تنظيم الحدث القاري الذي ⁠يضم 24 منتخبا. كما تقدمت أستراليا والكويت وكوريا الجنوبية بعروض لاستضافة نسخة عام 2035، إلى جانب اليابان.

وكانت كأس آسيا، ⁠التي تقام كل أربع سنوات، تنظم في ⁠الأعوام الزوجية منذ انطلاقها عام 1956، قبل أن يتغير موعدها بدءا من نسخة 2007 التي استضافتها فيتنام وماليزيا وتايلاند وإندونيسيا.

ومنذ ذلك الحين، تقام البطولة في الأعوام الفردية، باستثناء النسخة الأخيرة التي استضافتها قطر ‌في يناير/كانون الثاني 2024. وكانت الدولة الخليجية استضافت البطولة بعد انسحاب الصين التي كانت مقررة أن تستضيفها في يونيو/حزيران 2023، لكنها ‌تخلت ‌عن حقوق التنظيم بسبب قيود كوفيد-19 المفروضة آنذاك.

وستحتضن السعودية النسخة المقبلة من كأس آسيا في يناير 2027، بينما ستدخل قطر المنافسات بصفتها حاملة اللقب.

المصدر: رويترز

