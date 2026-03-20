رياضة|بطولات عالمية

"الثورة الناعمة".. فيفا يلزم البطولات النسائية بلوائح جديدة

Soccer Football - Women's World Cup Qualification - UEFA Qualifiers - Group A3 - Ukraine v Spain - Mardan Antalyaspor, Antalya, Turkey - March 7, 2026 Spain's Athenea del Castillo in action with Ukraine's Lyubov Shmatko and Darya Ivkova REUTERS/Stringer
من مواجهة بين منتخبي سيدات إسبانيا وأوكرانيا المؤهلة لكأس العالم 2027 (رويترز)
Published On 20/3/2026

حفظ

أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) أنه سيلزام كل فريق مشارك في بطولاته للسيدات بضرورة تعيين مدربة أو مدربة مساعدة واحدة على الأقل، وذلك ضمن حزمة لوائح جديدة وشاملة تهدف إلى تعزيز حضور المرأة في الأجهزة الفنية على أعلى المستويات.

وتنص اللوائح الجديدة على إلزام كل فريق بوجود سيدتين في الطاقم الفني على مقاعد البدلاء في جميع بطولات الفيفا للسيدات من فئة الشابات وحتى المنتخب الأول.

اقرأ أيضا

list of 2 itemsend of list

وقال الفيفا إن القواعد الجديدة هي جزء من استراتيجية طويلة الأجل لضمان مواكبة تمثيل المرأة في الأدوار الفنية والقيادية للنمو السريع لكرة القدم النسائية.

متى سيتم اعتماد القرار؟

وستدخل اللوائح، التي وافق عليها مجلس الفيفا يوم الخميس، حيز التنفيذ مع انطلاق بطولات كأس العالم للسيدات تحت 17 سنة وتحت 20 سنة وكأس الأبطال للسيدات لهذا العام، وستشمل بشكل ملحوظ كأس العالم للسيدات العام المقبل في البرازيل.

وقالت جيل إليس الرئيسة التنفيذية لقسم إدارة كرة القدم في الفيفا "لا يوجد عدد كاف من النساء في مجال التدريب اليوم. يجب علينا بذل المزيد من الجهد لتسريع التغيير من خلال إنشاء مسارات أوضح، وتوفير الفرص، وزيادة ظهور النساء على مقاعد البدلاء لدينا.

وأضافت "تمثل لوائح الفيفا الجديدة، بالإضافة إلى برامج التطوير المستهدفة، استثمارا هاما في كل من الجيل الحالي والمستقبلي من المدربات".

BERLIN, GERMANY - FEBRUARY 17: Former Head Coach Jill Ellis of the Laureus World Team of the Year nominee USA Women's Football Team speaks during a Football Coaches discussion at the Mercedes Benz Building prior to the Laureus World Sports Awards on February 17, 2020 in Berlin, Germany. (Photo by Boris Streubel/Getty Images for Laureus)
جيل أليس قادت منتخب الولايات المتحدة للسيدات لتحقيق كأس العالم مرتين متتاليتين (2015 و2019) (غيتي)

 

وشهدت كأس العالم للسيدات 2023 في أستراليا، وجود 12 مدربة فقط من أصل 32 مدربا، وهي نسبة يقول الفيفا إنها لا تعكس النمو السريع لكرة القدم النسائية على مستوى العالم.

وكانت سارينا فيخمان مدربة إنجلترا، هي المدربة الأنثى الوحيدة التي تأهلت بعد نهاية دور 16، وقادت فريقها للمباراة النهائية.

إعلان

وأفاد استطلاع للاتحادات الأعضاء في الفيفا لعام 2023، أن متوسط نسبة المدربين في كل اتحاد من الاتحادات الأعضاء، بين فرق الذكور والإناث، كان خمسة بالمئة من الإناث.

NOTTINGHAM, ENGLAND - MARCH 06: Sarina Wiegman, Head Coach of England, speaks to the media during a press conference at City Ground on March 06, 2026 in Nottingham, England. (Photo by Harriet Massey/Getty Images)
سارينا فيخمان مدربة منتخب إنجلترا للسيدات (غيتي)

وأفاد تقرير بعنوان "ضبط الوتيرة" الصادر عام 2024 الذي شمل استطلاعا بشأن 86 مسابقة دوري للسيدات حول العالم، بأن 22 بالمئة فقط من المدربين كن من النساء.

وزاد الفيفا من دعمه لدخول النساء لعالم التدريب في السنوات الأخيرة، عبر مبادرات أخرى شملت تقديم منح دراسية للإناث في الدوري الإنجليزي للسيدات بدرجتيه الأولى والثانية وللحصول على رخصة الاتحاد الأوروبي للعبة (اليويفا) من المستوى النخبوي أو المستوى الأول.

المصدر: الجزيرة + رويترز

إعلان