فيديو.. رد فعل غريب للاعب برازيلي بعد إصابته المروعة

تعرض نجم غريميو البرازيلي مارلون لإصابة مروّعة، بعدما أصيب بكسر في الكاحل خلال تدخل قوي خلال لقاء فريقه ضد نادي فيتوريا لحساب الدوري البرازيلي لكرة القدم.

وجاءت الإصابة عندما كان الظهير الأيسر البرازيلي (28 عاما) يحاول الخروج بالكرة من مناطقه، قبل أن تنغرس قدمه في أرضية الملعب خلال التحام مع لاعب فيتوريا ناثان مينديز، ليسقط أرضا بعد التفاف كاحله بشكل خطير.

ولوحظ سلوك لافت من مارلون مباشرة بعد الإصابة، حيث لم تظهر عليه علامات الألم بشكل واضح في اللحظات الأولى، وهو ما فُسّر بحالة من الذهول نتيجة قوة الإصابة، قبل أن يدرك خطورتها ويمسك بساقه رافعا إياها لطلب التدخل الطبي.

وسادت حالة من الصدمة بين اللاعبين، حيث بدت علامات الانهيار واضحة بعد استيعاب حجم الإصابة، فيما دخل النجم السابق لتشيلسي ويليان الذي يلعب في صفوف فيتوريا في نوبة بكاء متأثرا بالمشهد.

وتدخل الطاقم الطبي بشكل عاجل، في وقت انتشر فيه مقطع الحادثة على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبّر المشجعون عن صدمتهم، مؤكدين أن “المشهد كان مروعا وأن الإصابة تثير الحزن والقلق، مع توجيه رسائل دعم للاعب.

وفي بيان رسمي، أعلن نادي غريميو أن الفحوصات أكدت تعرض مارلون لكسر في الكاحل الأيمن، مشيرا إلى أنه "سيخضع لعملية جراحية"، وأن "فترة الغياب المتوقعة تصل إلى خمسة أشهر"، ما يعني ابتعاده عن الملاعب حتى أواخر أغسطس/آب المقبل على الأقل.