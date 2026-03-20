لماذا ألغى المنتخب الفلسطيني مباراتيه الوديتين في المغرب؟

Soccer Football - FIFA Arab Cup - Qatar 2025 - Quarter Final - Palestine v Saudi Arabia - Lusail Stadium, Lusail, Qatar - December 11, 2025 Palestine players pose for a team group photo with a Ali Rabaei shirt before the match REUTERS/Mohammed Salem
المنتخب الفلسطيني لكرة القدم ضمن تأهله إلى نهائيات كأس أمم آسيا 2027 (رويترز)
Published On 20/3/2026

قال الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم يوم الخميس إنه تعذر مواجهة المنتخب الأول لكل من موريتانيا وبنين وديا في المغرب خلال الشهر الجاري استعدادا لكأس آسيا 2027، بسبب "الظروف الراهنة في المنطقة".

وقال الاتحاد الفلسطيني في بيان عبر موقعه الرسمي في وسائل التواصل الاجتماعي "تعذر مشاركة المنتخب الوطني الأول في التجمع الودي الذي تستضيفه المملكة المغربية، والذي كان مقررا أن يخوض الفدائي (المنتخب الفلسطيني) خلاله مباراتين وديتين أمام منتخبي موريتانيا وبنين، في فترة التوقف الدولي لشهر مارس/آذار الجاري".

وأضاف البيان "يؤكد الاتحاد أن الظروف الراهنة في المنطقة والتحديات المرتبطة بالسفر وإغلاق المطارات حالت دون استكمال ترتيبات مشاركة بعثة المنتخب بالشكل المطلوب".

ويلعب أغلب لاعبي منتخب فلسطين، الذي تأهل إلى كأس آسيا 2027 التي ستقام في السعودية مطلع العام المقبل، في أندية خليجية.

المصدر: مواقع التواصل الاجتماعي

