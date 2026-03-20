غوارديولا محذرا من كارثة: العالم ينهار ويشهد فوضى عارمة ولا أحد يتحرك!

حصل الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي على فرصة لخوض صراع ذهني مع نظيره مايكل أرتيتا مدرب أرسنال قبل مباراة الفريقين في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية بعد غد الأحد.

غوارديولا: العالم في فوضى عارمة

وفي نظرة فلسفية خارج سياق الحديث عن المباراة المرتقبة تحدث غوارديولا اليوم الجمعة بنبرة حزينة كارثية عن الجدل الدائر في الدوري الإنجليزي مؤخرا بالإجابة على سؤال هل يلجأ أرسنال إلى أساليب ملتوية؟ قائلا: "أنظروا ما يحدث حول العالم، لدينا فوضى كبيرة، ولا أحد يحرك ساكنا تجاهها، كل شيء يدار خلف الكواليس، هذا العالم في طريقه إلى الانهيار ولازلنا نتحدث عن الأساليب الملتوية في كرة القدم"

وأعاد حديث غوارديولا عن "الأساليب المتلوية" إلى الأذهان الجدل الذي صاحب مباراة الفريقين في سبتمبر/أيلول 2024 والتي انتهت بالتعادل 2-2 وقتها نالت أساليب أرسنال التكتيكية انتقادات من بعض لاعبي مانشستر سيتي.

وقال البرتغالي بيرناردو سيلفا لاعب مانشستر سيتي إن لاعبي أرسنال "تجاوزوا الحدود"، بينما قال المدافع الإنجليزي جون ستونز، بأن أرسنال يتعمد إيقاف اللعب لكسر وتيرة المباراة، بينما كان لاعب سيتي السابق، كايل ووكر هو من وصف تكتيك أرسنال بـ"الأساليب الملتوية".

سجال أرتيتا وغوارديولا

ودفعت هذه التعليقات، المدرب أرتيتا للرد بشكل مبهم حيث قال إنه لديه كل المعلومات عن مانشستر سيتي عندما كان يعمل مدربا مساعدا لغوارديولا في الفترة من 2016 إلى .2019

بدوره طالب غوارديولا أرتيتا بتوضيح "ما يقصده تحديدا".

بعد عام ونصف، لم يكن غوارديولا في حالة مناسبة لإعادة إثارة هذا الجدل.

وقال أيضا: "هناك حكام يمكنهم التعامل مع مثل هذه الأمور".

كما أشاد مدرب السيتي بتطور أرسنال وتماسكه، حيث ينافس على الفوز بأربعة ألقاب هذا الموسم، متصدرا الدوري الإنجليزي الممتاز بفارق تسع نقاط، ومتأهلا إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا وكأس الاتحاد الإنجليزي.

وأضاف: "فريق استثنائي، إنه تحد كبير بالنسبة لنا لنرى مستوى أدائنا."

وقال أرتيتا إن علاقته مع غوارديولا "كان لا بد" أن تتغير لأنهما يدربان فريقين أصبحا متنافسين.

وأضاف أرتيتا: "لكن مشاعري تجاهه، والوقت الذي قضيناه معا، وما قدمه لي، والإلهام الذي كان يمثله لي منذ صغري، لن تتغير أبدا".