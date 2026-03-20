نجوم وأندية كرة القدم يهنئون المسلمين بعيد الفطر

تقدم نجوم وأندية كرة القدم العالمية والعربية بالتهنئة لجميع المسلمين حول العالم بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد. ومن بين هذه الأندية من وجهت التهنئة باللغة العربية لأنها لديها صفحات عربية.

وأعلنت أغلب الدول العربية والإسلامية، أن اليوم الجمعة هو أول أيام عيد الفطر، وذلك بعد ثبوت رؤية هلال شهر شوال مساء أمس.

من أبرز هذه الأندية التي قدمت التهنئة باللغة العربية كان ريال مدريد وبرشلونة ومانشستر سيتي وبايرن ميونخ وليفربول وباريس سان جيرمان وغيرها.

أما أبرز اللاعبين الذين قدموا التهنئة بمناسبة العيد المبارك فهو النجم الألماني السابق مسعود أوزيل.