"ميداليتي معي ولن يأخذها أحد".. نجم السنغال يمازح زميله المغربي بـ"ذهب" كأس أفريقيا

بابتسامة عريضة، علّق النجم السنغالي باتيه سيس على قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) بتجريد منتخب بلاده من لقب كأس الأمم الأفريقية الأخير ومنحه للمنتخب المغربي.

وبعد مباراة فريقه رايو فاليكانو ضد سامسون سبور، ظهر سيس بروح معنوية عالية في المنطقة المختلطة، مؤكداً أن المشاعر التي تسيطر عليه هي "السعادة لا الغضب".

وبلهجة واثقة قال سيس: "أنا سعيد أكثر من كوني غاضباً.. كيف أغضب وأنا أحمل ميداليتي هنا؟ لن يأخذها أحد مني".

ولم يفوت اللاعب السنغالي الفرصة لممازحة زميله المغربي إلياس أخوماش، حيث كشف بابتسامة عريضة: "كنت سأحضر الميدالية لأقدمها لإلياس، لكنه لم يرغب بها"، وسط ضحكات زميله نوبل ميندي الذي شاركه المزاح أمام عدسات الصحفيين.

تأتي هذه التصريحات لتضفي أجواءً من المرح على قضية شغلت الشارع الرياضي الأفريقي لأكثر من شهرين، حيث يصر الجانب السنغالي على الاحتفاظ بـ"رمزية" التتويج التاريخي على أرض الملعب، بعيداً عن القرارات الإدارية المتأخرة للكاف.