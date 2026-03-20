رونالدو خارج تشكيلة البرتغال أمام أمريكا والمكسيك

غاب النجم كريستيانو رونالدو، المصاب منذ اواخر فبراير/شباط مع ناديه النصر السعودي، عن تشكيلة المنتخب البرتغالي التي أُعلنت الجمعة استعدادا للمواجهتين الوديتين أمام المكسيك والولايات المتحدة في إطار تحضيراته لكأس العالم 2026 في كرة القدم.

وتعرّض الفائز بجائزة الكرة الذهبية خمس مرات لإصابة في أوتار الركبة الخلفية خلال مباراة أمام الفيحاء في الدوري السعودي في 28 فبراير/شباط.

وكان مدرب منتخب البرتغال، الإسباني روبرتو مارتينيس، قد أشار إلى أن "كريستيانو رونالدو يعاني من إصابة طفيفة"، وذلك في تصريحات أدلى بها هذا الأسبوع لوسائل إعلام محلية، من دون أن يؤكد حينها ما إذا كان اللاعب البالغ 41 عاما سيغيب عن النافذة الدولية.

ويلتقي المنتخب البرتغالي مع مضيفه المكسيكي في 28 من الشهر الجاري، قبل أن يلتقي الولايات المتحدة في 31 منه في أتلانتا.

وتنافس البرتغال في كأس العالم 2026 التي ستقام في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا بين 11 يونيو/حزيران و19 يوليو/تموز، ضمن المجموعة الحادية عشرة إلى جانب كولومبيا وأوزبكستان، على أن يُحسم المقعد الرابع عبر مباراة فاصلة، قد تتيح التأهل لكل من كاليدونيا الجديدة أو جامايكا أو جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وتشكيلة منتخب البرتغال بدون رونالدو هي:

حراسة المرمى: ديوغو كوستا (بورتو)، جوزيه سا (ولفرهامبتون الإنجليزي)، روي سيلفا (سبورتينغ).

خط الدفاع: ماتيوش نونييش (مانشستر سيتي الإنجليزي)، ديوغو دالوت (مانشستر يونايتد الإنجليزي)، جواو كانسيلو (برشلونة الإسباني)، نونو منديش (باريس سان جرمان الفرنسي)، غونسالو إيناسيو (سبورتينغ)، ريناتو فيغا (فياريال الإسباني)، أنتونيو سيلفا (بنفيكا)، توماس أراوخو (بنفيكا)

خط الوسط: روبن نيفيش (الهلال السعودي)، سامو كوستا (ريال مايوركا الإسباني)، ماتيوش فيرنانديش (وست هام الإنجليزي)، جواو نيفيش وفيتينيا (باريس سان جرمان الفرنسي)، برونو فيرنانديش (مانشستر يونايتد) ورودريغو مورا (بورتو).

الهجوم: ريكاردو هورتا (براغا)، بيدرو غونسالفيش (سبورتينغ)، جواو فيليكس (النصر السعودي)، فرانسيسكو ترينكاو (سبورتينغ)، فرانسيسكو كونسيساو (يوفنتوس الإيطالي)، رافايل لياو (ميلان الإيطالي)، بيدرو نيتو (تشلسي الإنجليزي)، غونسالو غيديش (ريال سوسييداد الإسباني) وغونسالو راموش (باريس سان جرمان).