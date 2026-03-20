فيفا يوافق على انضمام مهاجم ليدز يونايتد إلى سورينام

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) السماح لمهاجم فريق ليدز يونايتد الإنجليزي، جويل بيرو باللعب مع منتخب سورينام، وذلك قبل انطلاق منافسات الملحق المؤهل لكأس العالم 2026.

ولعب بيرو وزميله ميلايرو بوجارد، لاعب لاسك النمساوي، في منتخبات هولندا للشباب، لكن أصولهما تعود إلى سورينام التي ستواجه بوليفيا يوم 26 مارس / آذار الجاري.

وكان فيفا قد وافق في وقت متأخر من مساء يوم أمس الأربعاء، على تغيير الجنسية الرياضية لكلا اللاعبين من أجل تمثيل منتخب سورينام وهي البلد التي استقلت عن هولندا في عام 1975 وهي تقع على الحدود مع البرازيل في أقصى شمال أمريكا الجنوبية لكنها تلعب في مسابقات اتحاد أمريكا الشمالية (كونكاكاف) والتي تشمل منطقتي الكاريبي وأمريكا الوسطي.

وسيلعب منتخب سورينام مع نظيره البوليفي يوم الخميس المقبل في مونتيري المكسيكية، في الملحق القاري المؤهل للمونديال، وسيلتقي الفائز منهما مع العراق بعد ذلك بخمسة أيام في مباراة حاسمة للتأهل إلى المونديال.

ولا تضم القائمة التي استدعاها المدير الفني لمنتخب سورينام، الهولندي هينك تين كات، مدرب أياكس السابق، أي لاعب يلعب في بطولة الدوري هناك.

وسيتأهل الفائز من ذلك الملحق للنهائيات حيث سيتواجد في مجموعة صعبة إلى جانب فرنسا والنرويج والسنغال في البطولة التي ستنطلق في 11يونيو / حزيران وحتى 19يوليو/تموز في الصيف المقبل.