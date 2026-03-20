جولة حاسمة بالدوري الإنجليزي.. صراع على المراكز الأوروبية ورعب الهبوط يهدد الكبار

مع انشغال المتصدر أرسنال ووصيفه مانشستر سيتي بنهائي كأس الرابطة يوم الأحد، تتجه الأنظار مطلع الأسبوع المقبل إلى صراعات الدوري الإنجليزي الممتاز، سواء في ⁠قاع الترتيب أو في السباق المحتدم على المراكز الأربعة الأولى.

ويتصدر أرسنال الدوري برصيد 70 نقطة، يليه مانشستر سيتي برصيد 61 نقطة، ثم مانشستر يونايتد في المركز الثالث برصيد 54 نقطة. أما الصراع على المراكز المؤهلة لدوري ⁠أبطال أوروبا فيضم كلا من أستون فيلا (51 نقطة)، ليفربول (49)، تشيلسي (48) وبرنتفورد (45).

وفي مؤخرة الجدول، ما تزال صورة الهبوط ضبابية؛ إذ يحتل بيرنلي (20 نقطة) وولفرهامبتون (17) المركزين الأخيرين، بينما يظل كل من نوتنغهام فورست ووست هام يونايتد (لكل منهما 29 نقطة) وتوتنهام (30)، إضافة إلى ليدز يونايتد (32)، في دائرة الخطر.

مانشستر يونايتد يواجه "مباراة صعبة"

ويتوجه مانشستر يونايتد جنوبا لمواجهة بورنموث، مستفيدا من الزخم الذي منحه إياه ‌الصعود إلى المركز الثالث، فيما يحتل بورنموث المركز العاشر بفارق 13 نقطة خلفه.

وقدم مايكل كاريك أوراق اعتماده من أجل أن يصبح المدرب الدائم لمانشستر يونايتد، بعدما جمع الفريق تحت قيادته 22 نقطة من أصل 27 ممكنة منذ توليه المهمة عقب إقالة روبن أموريم في أوائل يناير/كانون الثاني.

وقال كاريك عن بورنموث، الذي لم يتعرض للهزيمة منذ الثالث من يناير "ستكون مباراة صعبة. اللعب هناك دائما يشكل تحديا كبيرا. هم في حالة ممتازة".

وأضاف "نذهب إلى المباراة بسلسلة نتائج جيدة وبحالة معنوية عالية، لكن المواجهة تظل صعبة دائما، ⁠وستظل كذلك".

ليفربول وأمل التأهل لدوري أبطال أوروبا

من جهته، يحل حامل اللقب ليفربول ضيفا على برايتون يوم السبت، ⁠وهو في المركز الخامس برصيد 49 نقطة، بفارق نقطتين فقط خلف أستون فيلا صاحب المركز الرابع، على أمل الاقتراب من مركز مؤهل لدوري أبطال أوروبا.

ويأمل ليفربول في الاستفادة من الزخم الذي اكتسبه عقب فوزه الكبير 4-صفر على غلطة سراي في دوري أبطال أوروبا، ليحسم بطاقة ⁠التأهل بنتيجة إجمالية 4-1.

أما ليدز، الذي يستضيف برنتفورد يوم السبت، فيحتل المركز الخامس عشر بـرصيد 32 نقطة، بفارق ثلاث نقاط فقط عن منطقة الهبوط، مع فارق

أهداف ⁠يزيد من خطورة وضعه في معركة البقاء.

توتنهام مهدد بالهبوط

ويستضيف توتنهام يوم الأحد ⁠نظيره نوتنغهام فورست في مواجهة حاسمة بين فريقين يفصل بينهما نقطة واحدة فقط.

ويحتل توتنهام المركز السادس عشر بـرصيد 30 نقطة، وقد أخفق فيتحقيق أي فوز في الدوري منذ 28 ديسمبر كانون الأول. أما فورست، الذي يملك 29 نقطة، فيواجه خطرا مماثلا، وقد يدفع أي ‌من الفريقين ثمن الهزيمة بالانزلاق إلى المراكز الثلاثة الأخيرة.

وفي التوقيت ذاته يوم الأحد، يزور وست هام يونايتد فريق أستون فيلا. ويحتل المضيف المركز الرابع برصيد 51 نقطة، بفارق نقطتين فقط عن ليفربول، رغم تراجع مستواه مؤخرا ‌بخسارته ‌في آخر ثلاث مباريات وفوزه في مباراتين فقط من آخر عشر.

أما وست هام، فيأتي في المركز الثامن عشر بـرصيد 29 نقطة، ويحتاج بشدة إلى تحقيق نتائج إيجابية لتفادي الهبوط من الدوري الممتاز لأول مرة منذ عام 2011.