بعد ختام ثمن النهائي.. حاسوب عملاق يتوقع المتوج بدوري الأبطال

حافظ أرسنال على موقعه كأفضل فريق مرشح للتتويج بلقب النسخة الحالية لمسابقة دوري أبطال أوروبا، وفق البيانات التي أصدرتها شبكة "أوبتا" (Opta) العالمية بعد انتهاء منافسات الدور ثمن النهائي.

وبلغت أندية سبورتنغ لشبونة، ريال مدريد، باريس سان جيرمان، أرسنال، برشلونة، بايرن ميونخ، أتلتيكو مدريد وليفربول دور الثمانية من البطولة الأوروبية العريقة.

حاسوب عملاق يتوقع تتويج أرسنال بدوري الأبطال

ووضعت "أوبتا" أرسنال مرة أخرى على رأس قائمة المرشحين لرفع الكأس "ذات الأذنين"، بينما يُعتبر برشلونة هو الفريق صاحب الحظوظ الأكبر بين مواطنيه.

ووفق توقعات "أوبتا" فإن احتمال تتويج أرسنال باللقب للمرة الأولى في تاريخه يبلغ نسبة تتجاوز الـ29% بقليل، يليه العملاق البافاري بايرن ميونخ بفارق كبير.

وحل برشلونة في المركز الثالث متفوقا على باريس سان جيرمان حامل اللقب الذي يتواجد في المركز الرابع، ثم ريال مدريد في المركز الخامس بنسبة 10% تقريبا لرفع الكأس للمرة السادسة عشرة في تاريخه.

ويأتي سبورتنغ لشبونة الذي سيواجه أرسنال في ربع النهائي، في ذيل قائمة المرشحين لنيل اللقب بنسبة تقل عن 4%.

نسبة حظوظ الفرق للتتويج بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم وفق بيانات "أوبتا".

أرسنال: 29.95%.

بايرن ميونخ: 18.02%.

برشلونة: 14.74%.

باريس سان جيرمان: 12.15%.

ريال مدريد: 10.18%.

ليفربول: 7.04%.

أتلتيكو مدريد: 4.65%.

سبورتنغ لشبونة: 3.27%.

بايرن مرشح لعبور ريال مدريد

في هذه الأثناء رجّح الحاسوب العملاق كفة بايرن ميونخ لتجاوز عقبة ريال مدريد حامل الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة، في ربع النهائي.

وبلغت نسبة أفضلية العملاق البافاري 57.84%، فيما منح 42.16% لريال مدريد الساعي لاستعادة اللقب الذي فاز به آخر مرة موسم 2023-2024.

وكذلك منح الأفضلية لفرق باريس سان جيرمان، أرسنال وبرشلونة لإقصاء ليفربول، سبورتنغ لشبونة وأتلتيكو مدريد على التوالي من الدور ذاته.

إعلان

ومن المقرر أن تُقام المباراة النهائية لدوري الأبطال يوم 30 مايو/أيار 2026 على ملعب بوشكاش أرينا في العاصمة المجرية بودابست.