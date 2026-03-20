ترمب يمنع بث مباريات كرة القدم الجامعية والأدوار الإقصائية خلال مباراة الجيش والبحرية

أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، اليوم الجمعة، أمرا تنفيذيا يمنع بث مباريات بطولة كرة القدم الجامعية وغيرها من مباريات الأدوار الإقصائية خلال مباراة الجيش والبحرية السنوية في ديسمبر/كانون الأول.

ووجه ترمب وزير التجارة ورئيس لجنة الاتصالات الفيدرالية بالتنسيق مع لجنة البطولة، والاتحاد الوطني لرياضة الجامعات، وشركاء حقوق البث لضمان بث حصري لهذه المباراة التاريخية التي تقام تقليديا في ثاني سبت من شهر ديسمبر/كانون الأول.

ويشير أمر ترمب إلى إمكانية توسيع بطولة كرة القدم الجامعية، الأمر الذي من المرجح أن يؤدي إلى بدء البطولة في وقت أبكر، ففي أول عامين من نظام البطولة الذي يضم 12 فريقا، كانت مباريات الجولة الأولى تقام في عطلة نهاية الأسبوع التي تلي مباراة الجيش والبحرية.

وفي العالم الحالي، من المقرر إقامة مباراة الجيش والبحرية في 12 ديسمبر/كانون الأول، على ملعب ميتلايف في إيست روثرفورد، نيو جيرسي، معقل فريقي نيويورك جاينتس ونيويورك جيتس في دوري كرة القدم الأمريكية للمحترفين، ومن المقرر إقامة مباريات الجولة الأولى من بطولة كرة القدم الجامعية في 18 و19 من نفس الشهر.