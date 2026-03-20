أمتار الحسم في الكالتشيو.. إنتر يواجه فخ فيورنتينا لتأمين الصدارة

بعد تعرضه لأكثر من كبوة، يحل إنتر ميلان يوم الأحد المقبل ضيفا على فيورنتينا عازما على تعزيز حظوظه في انتزاع لقب دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، في حين يتطلع كل من ميلان ونابولي إلى استغلال أي أخطاء للمنافسين مع دخول الموسم في مراحله الحاسمة.

ويتصدر إنتر حاليا الترتيب بفارق ثماني نقاط أمام أقرب منافسيه ميلان، مع تبقي تسع مباريات و27 نقطة متاحة.

وجاء التعادل 1-1 مع أتلانتا يوم السبت الماضي بعد الخسارة 1-صفر أمام غريمه ميلان في الأسبوع السابق لتزداد الضغوط على إنتر الذي يدربه كريستيان كيفو قبل زيارته إلى ملعب أرتيميو فرانكي.

وحالف الحظ إنتر بعد كبوته الأخيرة، إذ أن ميلان صاحب المركز الثاني تعرض لأول هزيمة له خارج أرضه في الدوري هذا الموسم، وخسر 1-صفر أمام لاتسيو يوم الأحد.

ومع ذلك، فإن كيفو، الذي سيشاهد المباراة من المدرجات بعد تعرضه للإيقاف لمباراة واحدة ‌لحصوله على بطاقة حمراء أمام أتلانتا، يدرك أنه لا يمكنه الاعتماد على الحظ وحده مع اقتراب الموسم من نهايته.

ويلتقي إنتر مع فريق فيورنتينا المنتشي بتحسن نتائجه، إذ خسر مرة واحدة فقط في آخر ست مباريات بالدوري بعد بداية سيئة للموسم.

شكوك حول مشاركة لاوتارو

وعاد قائد إنتر لاوتارو مارتينيز إلى التدريبات الخفيفة، لكن تقارير وسائل إعلام إيطالية قالت إن الشكوك تحوم بشكل كبير حول إمكانية مشاركته.

وفي حال عدم المخاطرة بإشراكه، سيقع عبء التسجيل على عاتق ماركوس تورام، الذي يعود بعد تعافيه من وعكة صحية.

مفتاح إعادة الضبط

بعد تعثر ميلان في الجولة الماضية، أصبح المدرب ماسيميليانو أليغري بحاجة إلى استعادة تركيز فريقه قبل مباراة السبت المقررة على ملعبه أمام تورينو.

وحث أليغري لاعبيه على "الضغط على مفتاح إعادة الضبط" إذ بات نابولي صاحب المركز الثالث يتأخر بنقطة واحدة فقط عن ميلان.

وبدا الإحباط واضحا على مهاجم ميلان رافائيل لياو بعد استبداله في المباراة أمام لاتسيو، بينما لا يزال كريستيان بوليسيك يسعى لإنهاء صيامه التهديفي الذي استمر 11 مباراة.

إعلان

بدوره لا يزال سانتياغو خيمينيز يعمل على استعادة لياقته البدنية بشكل تام بعد تعافيه من جراحة في الكاحل، وقد يغيب عن المباراة أمام تورينو.

نابولي يسعى لانتزع المركز الثاني

يؤكد أنطونيو كونتي مدرب نابولي على أن لاعبيه يجب أن ينظروا إلى ذروة الموسم على أنها "بطولة مصغرة"، وستبدأ بالمباراة أمام كالياري الجمعة.

وقال كونتي "أقول دائما للاعبين إننا يجب أن نحاول اعتبار هذه المباريات الأخيرة بمثابة بطولة مصغرة حيث سيتم تحديد الفائز بلقب الدوري ومقاعد دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي".

وأضاف "نحن نبحر في بحر مفتوح، لكننا لن ننزل من القارب. نريد أن نقاتل بكل قوتنا".

ويواجه نابولي عدة مشكلات في اختيار التشكيلة، ‌إذ لا يزال المدافعان جيوفاني دي لورينزو وأمير رحماني غائبين، وتحوم الشكوك حول مشاركة ستانيسلاف لوبوتكا في المباراة المقبلة.

وعززت عودة سكوت مكتوميناي وكيفن دي بروين وروميلو لوكاكو خيارات نابولي قبل المباريات الأخيرة من الموسم.

وبعد انتصاره المثير 2-1 على ‌روما، ‌انفرد كومو الذي يدربه سيسك فابريغاس بالمركز الرابع.

ويستضيف كومو فريق بيزا المهدد بالهبوط، يوم الأحد، وفي حال حصوله على ثلاث نقاط، سيحكم قبضته على آخر مركز مؤهل لدوري أبطال أوروبا ويقترب خطوة أخرى من تحقيق حلم أوروبي كان يبدو مستبعدا.