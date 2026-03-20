البريميرليغ يمدد سقف أسعار تذاكر الضيوف دعما للأجواء المميزة للدوري الإنجليزي
Published On 20/3/2026
أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في بيان اليوم الخميس أن أندية الدوري اتفقت بالإجماع على تمديد سقف أسعار تذاكر المشجعين الزائرين عند 30 جنيها إسترلينيا (40 دولارا) لموسمين إضافيين، ما يعني أن هذا السقف سيبقى ساريا للموسم الثاني عشر على التوالي.
ومنذ اعتماد هذا الحد الأقصى عام 2016، ساهم القرار في رفع نسبة الحضور الجماهيري في المباريات خارج الأرض من 82 في المئة إلى 91 في المئة.
وقالت الرابطة في بيانها "يسهم مشجعو الفرق الزائرة في خلق الأجواء المميزة التي يشتهر بها الدوري الإنجليزي الممتاز".
وأضافت "كما يعترف الدوري والأندية بالتكاليف الإضافية التي يتحملها المشجعون عند السفر لمتابعة فرقهم في مختلف أنحاء البلاد".
المصدر: رويترز