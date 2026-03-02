بالفيديو.. ميسي يثير الجدل بتصرف صادم بعد تسجيله هدفا

أثار النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي حالة من الجدل أثناء مباراة فريقه ضد أورلاندو سيتي في الدوري الأمريكي، بتصرف غريب.

وقاد ميسي إنتر ميامي لتحقيق أول انتصار له في الموسم الجديد من الدوري، إذ سجل هدفين وصنع آخر أمام أورلاندو سيتي في المباراة التي انتهت بنتيجة 4-2 وجرت على ملعب إنتر أند كو لحساب الجولة الثانية.

وتقدّم ميسي لتنفيذ ركلة حرة مباشرة قبل ثوان قليلة من نهاية الوقت الأصلي للمباراة، سجّل منها الهدف الرابع لإنتر ميامي الذي أمّن من خلاله الفوز لفريقه عبر تسديدة مقوسة.

واحتفل ميسي بالهدف أمام جماهير الفريق المحلي كما استفز مقاعد بدلاء أورلاندو سيتي بحسب صحيفة "أبولا" البرتغالية.

ولم يكتف ميسي بذلك إذ ظهر في مقطع فيديو وكأنه يسخر من أحد لاعبي أو أفراد الجهاز الفني لأورلاندو سيتي أثناء عودته إلى خط المنتصف.

وأشار ميسي (38 عاما) إلى مقاعد البدلاء وسأل أحدهم إذا كان يريد توقيعه، إذ حاكى حركة الكتابة بيده اليمنى وكرّرها 3 مرات.

وعلّقت صحيفة "غارديان" البريطانية على هذه اللقطة بالقول "لا يزال ميسي يستمتع باستفزاز منافسيه وقد تجلّى ذلك في تفاعلات متكررة مع دكة بدلاء أورلاندو سيتي بلغت ذروتها بعرضه توقيع أوتوغراف لأحد مدربي الفريق المنافس".

ونجح إنتر ميامي بقيادة ميسي في قلب تأخره من 0-2 في الشوط الأول، إلى فوز كبير بإحراز 4 أهداف كاملة في الشوط الثاني.

في الأثناء، أوضحت شبكة "إي إس بي إن" الأمريكية أن ميسي وصل إلى هدفه رقم 52 في أول 55 مباراة بالدوري الأمريكي.

وأشارت إلى أن ميسي بات على بُعد هدفين فقط من الوصول إلى هدفه رقم 900 في مسيرته الاحترافية مع الأندية التي لعب لها (برشلونة وباريس سان جيرمان) ومنتخب الأرجنتين.