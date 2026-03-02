رياضة|أبطال أوروبا|البرتغال

مورينيو يحذر بريستياني من مصير كارثي إذا ثبتت إساءته لفينيسيوس

LISBON, PORTUGAL - FEBRUARY 17: Vinicius Junior of Real Madrid in a clash with Gianluca Prestianni of Benfica during the UEFA Champions League match between Benfica v Real Madrid at the Estadio Da Luz on February 17, 2026 in Lisbon Portugal (Photo by Eric Verhoeven/Soccrates/Getty Images)
بريستياني (يسار) نفى توجيه شتائم عنصرية لفينيسيوس (غيتي)
Published On 2/3/2026

أكد مدرب فريق بنفيكا البرتغالي لكرة القدم جوزيه مورينيو أن جيانلوكا بريستياني لن يكون لديه مستقبل مع الفريق إذا ثبت أنه أساء عنصريا لفينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي أيه ميديا" أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يحقق مع اللاعب الأرجنتيني، بعد مزاعم قدمها فينيسيوس خلال مباراة الملحق المؤهل لدور الـ16 التي جمعت بين ريال مدريد وبنفيكا في دوري أبطال أوروبا الشهر الماضي في لشبونة.

LISBON, PORTUGAL - FEBRUARY 17: Gianluca Prestianni of Benfica speaks towards Vinicius Junior of Real Madrid during the UEFA Champions League 2025/26 League Knockout Play-off First Leg match between SL Benfica and Real Madrid C.F. at Estadio do SL Benfica on February 17, 2026 in Lisbon, Portugal. (Photo by Angel Martinez/Getty Images)
فينيسيوس (يسار) اتهم بريستياني بتوجيه شتائم عنصرية له (غيتي)

وأوقف بريستياني، الذي أنكر الادعاءات، مبدئيا لمباراة واحدة، وغاب عن مباراة الإياب في تلك المواجهة الأسبوع الماضي، بينما بدأت يويفا تحقيقها في الأمر، وسينال عقوبة مشددة إذا ثبتت إدانته.

وتعرض مدرب بنفيكا مورينيو في البداية للانتقاد بسبب رده، حيث أشار إلى أن فينيسيوس أثار الجماهير بطريقة احتفاله بهدفه. ولم يدن مورينيو بريستياني أيضا.

مورينيو يحذر بريستياني

لكن المدرب البرتغالي قال أمس الأحد إنه "مناهض تماما وبشكل كامل لأي شكل من أشكال التمييز أو التحيز أو الجهل أو الغباء".

وقال مورينيو (63 عاما) في مؤتمر صحفي: "إذا لم يحترم لاعب فريقي هذه المبادئ، التي هي مبادئي ومبادئ بنفيكا أيضا، فإن مسيرة ذلك اللاعب مع مدرب يدعى جوزيه مورينيو وفي ناد يدعى بنفيكا ستنتهي".

وأضاف: "لست عالما، لكنني لست جاهلا أيضا. فافتراض البراءة حق من حقوق الإنسان، أليس كذلك؟".

Soccer Football - UEFA Champions League - Play Off - First Leg - Benfica v Real Madrid - Estadio da Luz, Lisbon, Portugal - February 17, 2026 Real Madrid's Vinicius Junior with Benfica coach Jose Mourinho as the match was stopped due to racist chants REUTERS/Rodrigo Antunes
مورينيو تعرض للانتقاد بعدما اتهم فينيسيوس بإثارة الجماهير بطريقة احتفاله بهدفه (غيتي)

وأكمل: "أتمسك برأيي. إذا كان اللاعب مذنبا بالفعل، فلن أنظر إليه أبدا كما كنت أنظر إليه من قبل، ومعي، فالأمر انتهى. ولكن علي أن أضع المزيد من الاحتمالات أمام ذلك".

وحدثت الشرارة بعد أن سجل فينيسيوس الهدف الوحيد في المباراة في وقت مبكر من الشوط الثاني في ملعب "دا لوز"، وقام بريستياني (20 عاما) بتغطية فمه بقميصه في الوقت الذي يزعم أنه وجه فيه تعليقا للاعب البرازيلي.

المصدر: وكالات

