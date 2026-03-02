مورينيو يحذر بريستياني من مصير كارثي إذا ثبتت إساءته لفينيسيوس

أكد مدرب فريق بنفيكا البرتغالي لكرة القدم جوزيه مورينيو أن جيانلوكا بريستياني لن يكون لديه مستقبل مع الفريق إذا ثبت أنه أساء عنصريا لفينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي أيه ميديا" أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يحقق مع اللاعب الأرجنتيني، بعد مزاعم قدمها فينيسيوس خلال مباراة الملحق المؤهل لدور الـ16 التي جمعت بين ريال مدريد وبنفيكا في دوري أبطال أوروبا الشهر الماضي في لشبونة.

وأوقف بريستياني، الذي أنكر الادعاءات، مبدئيا لمباراة واحدة، وغاب عن مباراة الإياب في تلك المواجهة الأسبوع الماضي، بينما بدأت يويفا تحقيقها في الأمر، وسينال عقوبة مشددة إذا ثبتت إدانته.

وتعرض مدرب بنفيكا مورينيو في البداية للانتقاد بسبب رده، حيث أشار إلى أن فينيسيوس أثار الجماهير بطريقة احتفاله بهدفه. ولم يدن مورينيو بريستياني أيضا.

مورينيو يحذر بريستياني

لكن المدرب البرتغالي قال أمس الأحد إنه "مناهض تماما وبشكل كامل لأي شكل من أشكال التمييز أو التحيز أو الجهل أو الغباء".

وقال مورينيو (63 عاما) في مؤتمر صحفي: "إذا لم يحترم لاعب فريقي هذه المبادئ، التي هي مبادئي ومبادئ بنفيكا أيضا، فإن مسيرة ذلك اللاعب مع مدرب يدعى جوزيه مورينيو وفي ناد يدعى بنفيكا ستنتهي".

وأضاف: "لست عالما، لكنني لست جاهلا أيضا. فافتراض البراءة حق من حقوق الإنسان، أليس كذلك؟".

وأكمل: "أتمسك برأيي. إذا كان اللاعب مذنبا بالفعل، فلن أنظر إليه أبدا كما كنت أنظر إليه من قبل، ومعي، فالأمر انتهى. ولكن علي أن أضع المزيد من الاحتمالات أمام ذلك".

وحدثت الشرارة بعد أن سجل فينيسيوس الهدف الوحيد في المباراة في وقت مبكر من الشوط الثاني في ملعب "دا لوز"، وقام بريستياني (20 عاما) بتغطية فمه بقميصه في الوقت الذي يزعم أنه وجه فيه تعليقا للاعب البرازيلي.