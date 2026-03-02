لغز إصابة مبابي يثير الحيرة والقلق في ريال مدريد

أصبحت الإصابة التي تعرّض لها الفرنسي كيليان مبابي نجم ريال مدريد بمثابة لغز فجّر موجة من التعليقات والتكهنات في وسائل الإعلام الإسبانية.

ويعاني مبابي من إصابة في ركبته اليسرى منذ ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي، ورغم ذلك شارك مع ريال مدريد في الكثير من المباريات قبل أن تجبره مؤخرا على التوقف مؤقتا، وسط حالة من الغموض تحيط بحالة اللاعب الحقيقية.

وسيغيب مبابي (26 عاما) عن مباراتي فريقه ضد خيتافي وسيلتا فيغو المقررتين الليلة ويوم الجمعة على التوالي، وسط توقعات بإمكانية جاهزيته لموقعة مانشستر سيتي في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا منتصف الأسبوع المقبل، وأخرى تؤكد أن عودته ستتأجل إلى الإياب وربما أبعد من ذلك.

إصابة مبابي تثير قلق أنصار ريال مدريد

ويتزامن ذلك مع توجهات داخل ريال مدريد بعدم تقديم معلومات كثيرة، أو تحديد مواعيد زمنية واضحة لعودته، مكتفيا بالقول إن "الوضع مطمئن" بحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية.

وقال الصحفي الإسباني مانولو لاما: "هذا الغموض المحيط بالخدمات الطبية لا يقتصر على ريال مدريد فقط بل أصبح توجها شائعا، إذ يقال إن الإصابة قيد التطور وحسب".

وزاد مدرب ريال مدريد ألفارو أربيلوا من حالة الغموض حول مبابي، واكتفى بالقول إنه والنادي على علم تام بطبيعة إصابته.

وقال أربيلوا في مؤتمر صحفي قبل مباراة ريال مدريد وخيتافي في الدوري الإسباني: "نحن ندرك تماما ما الذي يعاني منه وما الذي نريده الآن وهو أن يتعافى من هذه الآلام ويعود بنسبة 100% عندما يتماثل للشفاء الكامل".

وعند سؤاله عن المدة الزمنية المحتملة لغياب مبابي أجاب أربيلوا: "سنرى الأمر يوما بيوم، الأمر يتعلق بكيفية شعوره وتحسّنه، من الأفضل الآن عدم تحديد مواعيد زمنية وأن يقيّم هو إحساسه، وبناء على ذلك سنتخذ القرارات، نريده أن يعود بكامل جاهزيته وعندما يتحقق ذلك سيعود".

مبابي يسعى للتعافي قبل كأس العالم

وبحسب مانولو لاما فإن مبابي يبذل كل ما وسعه حاليا لتجنّب تفاقم إصابته من أجل الوصول إلى أفضل جاهزية فنية وبدنية لنهائيات كأس العالم 2026 التي سيدافع فيها عن ألوان المنتخب الفرنسي.

ويرى لاما أن أولوية مبابي أصبحت واضحة وهي أنه "لن يخاطر بكأس العالم"، مستدلا بمشاركته المحدودة في مباريات عديدة آخرها ضد أوساسونا التي لمس فيها الكرة 3 مرات فقط.

وشارك مبابي مع ريال مدريد هذا الموسم في 38 مباراة بجميع البطولات سجل خلالها 38 هدفا وقدّم لزملائه 6 تمريرات حاسمة وفق بيانات موقع "ترانسفير ماركت" الشهير.

كما يتصدر النجم الفرنسي قائمة هدافي الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا برصيد 23 و13 هدفا على التوالي.