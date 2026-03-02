لامين جمال يلهم متابعيه بإفطار على 3 تمرات بعد أول "هاتريك" في تاريخه

في ليلة رمضانية لم تكن عادية، خطف فيها النجم الإسباني (ذو الأصول المغربية) لامين جمال الأنظار بتسجيله ثلاثية قادت فريقه برشلونة لفوز كبير (4-1) على فياريال، السبت، ثم بطريقة احتفاله بالفوز والثلاثية مع أصدقائه على مائدة الإفطار في أحد مطاعم مدينة برشلونة.

ويتصدر برشلونة الدوري الإسباني برصيد 64 نقطة متقدما بأربع نقاط عن غريمه ريال مدريد الذي لعب مباراة أقل.

وبعدما سجل أول "هاتريك" في مسيرته الاحترافية أمام أكثر من 44 ألف مشجع، لم يتجه الفتى صاحب الـ 18 عاماً إلى الصخب المعتاد، بل اختار الاحتفال بطريقة تعكس التزامه الديني. فبمجرد نهاية المباراة، توجه جمال لكسر صيام يومه الرمضاني الذي خاض المباراة خلاله دون طعام أو شراب منذ الفجر.

لامين جمال يلهم متابعيه بإفطار على 3 تمرات

وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن جمال اختار مطعم "غوديم" (Gaudim) الشهير في قلب مدينة برشلونة، والذي يشرف عليه الشيف المسلم "سيمي"، لضمان تناول وجبة "حلال" مع أصدقائه.

وفي لقطة معبرة تصدرت منصات التواصل الاجتماعي، ظهر لامين جمال وهو يرفع "إصبع التوحيد"، وأمامه كرة المباراة التاريخية بالنسبة له وطبق يحتوي على 3 تمرات، في إشارة رمزية لكل هدف سجله في الثلاثية، وإحياءً للسنة النبوية في الإفطار.

لامين جمال.. التوازن بين الملعب والروح

وعقب الاحتفال بالثلاثية، أعرب النجم الصاعد بسرعة الصاروخ عن سعادته بهذا التوازن القوي في حياته، قائلاً: "أشعر بسعادة غامرة لقدرتي على الجمع بين متعة كرة القدم واحترام ممارساتي الدينية".

لم تكن هذه الليلة مجرد فوز رياضي لبرشلونة، بل كانت نافذة أطل منها الجمهور على الجانب الشخصي للامين جمال؛ الشاب الذي يواجه أضواء الشهرة العالمية في سن مبكرة.