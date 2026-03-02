فليك: برشلونة يتأخر بـ4 أهداف ونريد أن نجعل المستحيل ممكنا ضد أتلتيكو مدريد

أصرّ الألماني هانزي فليك مدرب برشلونة -الاثنين- على أن فريقه قادر على قلب تأخره الكبير أمام أتلتيكو مدريد 0-4 خلال مواجهة الإياب من نصف نهائي كأس إسبانيا لكرة القدم.

ويستضيف العملاق الكتالوني، فريق المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني -الثلاثاء- في لقاء الإياب، بعد أن تكبّد خسارة ثقيلة في ملعب ميتروبوليتانو الشهر الماضي برباعية نظيفة، لكنه بات يحتاج إلى ريمونتادا تاريخية من أجل متابعة حملة الدفاع عن لقبه.

وقال فليك للصحفيين "نتأخر بـ4 أهداف، لذا نريد أن نجعل المستحيل ممكنا، هذا هو هدفنا لمباراة الغد".

وأضاف "نعلم جميعا أن الأمر ليس سهلا، لكننا في النهاية لا نستسلم أبدا. سنبدأ هذه المباراة واضعين نصب أعيننا الحفاظ على نظافة شباكنا، مؤمنين بنقاط قوتنا وبقدرتنا على تحقيق ذلك".

الأداء أمام فياريال

وكان برشلونة اكتسح نظيره فياريال 4-1 -السبت- على ملعبه في كامب نو ضمن منافسات الدوري الإسباني، من ضمنها ثلاثية لنجمه اليافع لامين جمال، وهي الأولى في مسيرته.

وأوضح فليك أن اللاعب الشاب سيكون مهما جدا لفريقه أمام أتلتيكو، لكن الفريق ككل بحاجة لتقديم أداء رفيع من أجل تحقيق العودة.

وقال فليك "الفريق هو دائما محور التركيز". مضيفا "الهدف الأول له جاء بعد استعادة رائعة للكرة وتمريرة مميزة من فيرمين (لوبيس)، وجمال يملك جودة استثنائية لتسجيل مثل هذا الهدف والتمركز في المكان المناسب في اللحظة المناسبة".

وأردف "ما قدمه بعد ذلك كان رائعا للمشاهدة، أنا سعيد جدا بذلك، لكن في النهاية نحن بحاجة إلى الجميع، وليس لامين فقط".

ورأى فليك أن الأداء أمام فياريال شكل خطوة لافتة للأمام بالنسبة لبرشلونة، داعيا لاعبيه لتقديم أداء مماثل أمام أتلتيكو.

وقال فليك "نحن نلعب أمام فريق رائع، وقد سببوا لنا الكثير من المتاعب في المباراة الماضية، لكن بإمكاننا تحقيق ذلك".

إعلان

وأضاف "علينا أن نلعب بذكاء، لكن أيضا بتلك الرغبة الكبيرة في تحقيق الهدف. في المباراة الأخيرة أمام فياريال رأينا فريقا مختلفا تماما، بديناميكية مختلفة وكثافة أعلى في أدائنا".

وتابع "يجب أن نلعب كوحدة واحدة، فهذا هو المفتاح لمباراة الغد".

ويغيب عن النادي الكتالوني مهاجمه البولندي روبرت ليفاندوفسكي المصاب، في حين سيعود بيدري إلى خط وسط الفريق بعد مشاركته كبديل في المباريات السابقة.

خطة سيميوني لإيقاف لامين جمال

من جهته، قال سيميوني إن الطريقة التي سيعتمدها فريقه لإيقاف جمال تتمثل في إجباره على التراجع إلى مناطقه الخلفية.

وأضاف المدرب الأرجنتيني "إنه لاعب مميز جدا على الصعيد الفردي، وقادر خصوصا على صناعة الفارق في الثلث الأخير من الملعب".

وتابع "علينا أن نستغل الفرصة التي يمنحنا إياها ذلك للهجوم في تلك المساحة، وأن ندفعه إلى المكان الذي يشعر فيه بأكبر قدر من عدم الارتياح، وهو الدفاع".