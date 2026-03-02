ريال مدريد ومانشستر سيتي.. كلاسيكو أوروبي متكرر

تتجدد المواجهة بين ريال مدريد ومانشستر سيتي في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لموسم 2025-2026، في صدام بات أقرب إلى "كلاسيكو أوروبي" متكرر خلال الأعوام الأخيرة. فمنذ ربيع 2022، تحول اللقاء بين العملاقين إلى موعد شبه دائم في الأدوار الإقصائية، في ظاهرة لافتة على مستوى البطولة القارية.

مواجهة تتكرر بلا انقطاع

خلال الأعوام الأربعة الماضية، التقى الفريقان تسع مرات: في نصف نهائي 2022 و2023، وربع نهائي 2024، وملحق 2025، إضافة إلى مواجهة في مرحلة الدوري هذا الموسم. ومع مباراتي ثمن النهائي المرتقبتين، سيرتفع عدد المواجهات إلى 11 مباراة بين 2022 و2026.

وعند توسيع الدائرة إلى نسخة 2020، يتضح أن الفريقين تواجها في ستة من آخر سبعة أدوار إقصائية، وهو تكرار نادر في بطولة تعتمد على قرعة مفتوحة واحتمالات متعددة.

تاريخ متوازن وأرقام متقاربة

المواجهات الأخيرة اتسمت بالندية والغزارة التهديفية. ففي آخر تسع مباريات بينهما، سجل 34 هدفا، بمعدل يناهز 3.8 أهداف في المباراة الواحدة.

وعلى امتداد تاريخ لقاءاتهما في دوري الأبطال، خاض الفريقان 15 مباراة، حقق كل منهما خمسة انتصارات، مقابل خمسة تعادلات، مع أفضلية تهديفية طفيفة لسيتي (26 هدفا مقابل 25 لريال مدريد)، ما يعكس تقاربا لافتا في الكفة الفنية.

نصف نهائي 2022.. ذروة درامية

تبقى مواجهة نصف نهائي موسم 2021-2022 إحدى أكثر المحطات إثارة. فبعد خسارته 4-3 ذهابا، كان ريال مدريد متأخرا 1-0 حتى الدقيقة 90 إيابا، قبل أن يسجل رودريغو هدفين متتاليين في الوقت بدل الضائع، ليفرض التمديد، ثم يحسم كريم بنزيمة التأهل بهدف قاتل، في واحدة من أكثر الليالي درامية في تاريخ البطولة.

كلاسيكو أوروبي جديد

تصريحات مسؤولي الناديين تعكس إدراكهما لطبيعة هذا الصدام المتكرر، الذي يجمع بين أسلوبين هجوميين وطموح دائم لاعتلاء القارة. ومع اقتراب مواجهة جديدة في ثمن النهائي، تتجه الأنظار مجددا إلى صراع بات عنوانا ثابتا في السنوات الأخيرة من دوري أبطال أوروبا، حيث يصعب فصل أحد الفريقين عن الآخر في مشهد البطولة.

ويعد صدام ريال مدريد وبايرن ميونخ أكثر اللقاءات تكرارا في تاريخ دوري أبطال أوروبا. فقد التقى الفريقان في 28 مباراة رسمية، حقق ريال مدريد فيها 13 فوزا مقابل 11 انتصارا لبايرن ميونخ، فيما انتهت 4 مواجهات بالتعادل.

وكانت آخر مواجهة بينهما في نصف نهائي نسخة 2023-2024، حيث حسم ريال مدريد تأهله بعد الفوز إيابا 2-1.

وأوقعت قرعة دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم المتأهل من لقاء ريال مدريد وسيتي في مواجهة المتاهل من مباراة بيارن ميونيخ وأتلانتا، ما يعني احتمال تجدد الكلاسيكو الكبير بين ريال مدريد وبايرن ميونيخ في حال تأهلهما لربع نهائي المنافسة.