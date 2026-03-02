ريال سوسيداد ينضم لنادي النخبة التي كسرت حاجز الـ1000 انتصار في الليغا

انضم نادي ريال سوسيداد رسميا إلى "النخبة المختارة"، ليصبح الثامن في قائمة العمالقة الذين كسروا حاجز الـ1000 انتصار في تاريخ الدوري الإسباني.

لم يكن فوز سوسيداد على مضيفه ريال مايوركا بهدف كارلوس سولر السبت مجرد 3 نقاط صعدت بالفريق إلى المركز الثامن برصيد 35 نقطة فقط، بل هو صك اعتراف بالاستمرارية والعراقة لناد حفر اسمه بالنيابة عن إقليم الباسك في ذاكرة الانتصارات الكبرى.

في الوقت الذي تتصارع فيه الأندية كل موسم على لقب أو مقعد أوروبي، يكشف الترتيب التراكمي التاريخي عن "نادي الألفية" الذي يضم الآن 8 أسماء فقط هي ريال مدريد وبرشلونة وأتلتيكو مدريد وبلنسية وأتلتيك بيلباو وإشبيلية وإسبانيول، وأخيرا ريال سوسيداد.

مرتبة الخالدين

وصول سوسيداد إلى هذا الرقم يضعه في مرتبة "الخالدين"، حيث لم يكن هذا النادي يوما مجرد ضيف شرف، بل ركيزة أساسية من ركائز كرة القدم في شبه الجزيرة الأيبيرية.

وتكشف الإحصائيات أن سوسيداد يمتلك معدل نجاح مرتفعا مقارنة بأندية أخرى خاضت مواسم أكثر لكنها لم تصل لهذا الرقم بعد، مثل ريال بيتيس وسلتا فيغو، مما يبرهن على أن الفريق الباسكي كان دائما رقما صعبا ومنافسا دائما في المربع الذهبي والمراكز المتقدمة عبر تاريخه.

ريال مدريد وبرشلونة في القمة

في قمة الهرم، يغرد ريال مدريد وبرشلونة في عالم منفصل تماما، حيث تجاوز كلاهما حاجز الـ1700 انتصار، مع أفضلية طفيفة للنادي الملكي الذي يتصدر الجدول التاريخي كأكثر من جمع النقاط وأكثر من حقق الفوز، بمعدل انتصارات يتجاوز الـ60% من إجمالي مبارياته.

في المرتبة الثالثة، يأتي أتلتيكو مدريد الذي نجح في كسر حاجز الـ1300 انتصار، يليه كل من بلنسية وأتلتيك بيلباو، واللذان يتبادلان المراكز تاريخيا في صراع "القطب الثالث".

والمثير للدهشة في هذه الإحصائية هو نادي بيلباو، فرغم كونه ثالث أكثر الأندية لعبا للمباريات بالتساوي مع الريال وبرشلونة بـ3 آلاف مباراة تقريبا، فإن عدد انتصاراته يضعه في المركز الخامس، مما يعكس فلسفته الخاصة التي تعتمد على الاستمرارية التاريخية في الدرجة الأولى أكثر من حصاد الألقاب المتتالي.

أما النصف الثاني من هذه القائمة النخبوية، فيضم إشبيلية الذي عزز مكانته في العقود الأخيرة، وإسبانيول الذي يثبت أرقامه كأحد أعرق أندية المسابقة رغم غيابه عن منصات التتويج بالدوري الإسباني.

وأخيرا، يأتي ريال سوسيداد ليكون العضو الثامن، محققا انتصاره رقم 1000 من أصل 2500 مباراة تقريبا خاضها في تاريخه بالدرجة الأولى.