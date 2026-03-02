حادثة غريبة تقلب نتائج نصف الماراثون الأمريكي

تحولت بطولة نصف الماراثون الأمريكية إلى مشهد ⁠فوضوي، ⁠الأحد بعدما قادت السيارة التي تعمل كدليل للمتسابقات على مسار السباق، العداءات صاحبات المراكز الثلاثة الأولى إلى طريق خاطئ ⁠قبل أقل من ميلين من خط النهاية، مما أتاح الفرصة لعداءة كانت متأخرة بأكثر من دقيقة لتحقيق فوز غير متوقع.

وكانت ⁠غيس ماكلين تتصدر سباق السيدات بفارق مريح عن الكينية إدنا كورغات والأمريكية إيما هيرلي، عندما انحرفت السيارة المرشدة عن الطريق الصحيح، لتتبعها المتسابقات الثلاث خارج المسار الرسمي.

واستغلت مولي بورن، التي كانت ‌متأخرة بأكثر من دقيقة، الارتباك لتخطف فوزا مفاجئا، فيما جاءت كاري إلوود وآني رودنفيلز في المركزين الثاني والثالث.

وتكبدت المتصدرات السابقات خسائر كبيرة نتيجة الخطأ، إذ تراجعت ماكلين إلى المركز التاسع، وهيرلي إلى المركز الثاني عشر، وكورغات إلى الثالث عشر.

في المقابل، فاز ويسلي كيبتو بسباق الرجال دون أي مشكلات تذكر.

ورغم ⁠اعترافه بأن علامات المسار لم تكن ⁠واضحة بما يكفي، رفض الاتحاد الأمريكي لألعاب القوى الاستئناف المقدم عقب الحادثة.

وكان السباق جزءا من التصفيات المؤهلة لبطولة العالم على الطرق لعام 2026، لكن الاتحاد أكد ⁠أن عملية الاختيار لا تزال مفتوحة، مشيرا في بيان "لن يتم إعلان الفريق رسميا قبل ⁠مايو/أيار المقبل" مضيفا أن "الاتحاد سيجري مراجعة شاملة ⁠للأحداث التي جرت في أتلانتا".

وحمل الاتحاد مسؤولية السيارة المرشدة للجهة المنظمة محليا، موضحا أن السيارات القائدة "توفر وتدار من قبل اللجنة المنظمة المحلية" محيلا الاستفسارات إلى نادي ‌أتلانتا لألعاب القوى.

وتترقب ماكلين، العداءة الأمريكية المخضرمة التي احتلت المركز الثامن في سباق الماراثون ببطولة العالم لألعاب القوى بطوكيو ‌في سبتمبر أيلول الماضي، نتائج المراجعة لمعرفة ما إذا كانت فرصة تأهلها للبطولة ما زالت قابلة للإنقاذ أم لا.