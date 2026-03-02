ثورة الـ 5 ثوان وكاميرات الحكام.. تعديلات تاريخية بقانون كرة القدم قبل مونديال 2026

في خطوة وُصفت بأنها "الأجرأ" لتطوير مستقبل الساحرة المستديرة، أقر مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم "إيفاب" (IFAB) خلال اجتماعه السنوي رقم 140 في "هنسول" بليلز، حزمة تعديلات ثورية تهدف إلى تسريع إيقاع المباريات والقضاء نهائياً على ظاهرة إضاعة الوقت، تمهيداً لتطبيقها في كأس العالم 2026.

وفي ما يلي كل ما تريد معرفته عن قوانين كرة القدم الجديدة التي ستطبق اعتباراً من يوليو 2026:

1. قاعدة الـ 5 ثوانٍ: إنذار شديد اللهجة لحراس المرمى ومنفذي التماس

لم يعد التأخير في تنفيذ الكرات الثابتة مسموحاً؛ حيث اعتمد المجلس "العد التنازلي المرئي" لمدة 5 ثوانٍ فقط لتنفيذ رميات التماس وركلات المرمى.

العقوبة: في حال تجاوز الوقت، تُمنح رمية التماس للمنافس، بينما تُحتسب "ركلة ركنية" للفريق الخصم في حال تأخر ركلة المرمى.

2. تبديلات "الساعة": 10 ثوانٍ للمغادرة أو العقوبة

لإنهاء ظاهرة خروج اللاعبين ببطء عند التبديل، نص القانون الجديد على:

يجب على اللاعب المستبدل مغادرة الملعب خلال 10 ثوانٍ فقط.

في حال المخالفة: يغادر اللاعب، لكن لا يُسمح للبديل بالدخول إلا بعد مرور دقيقة كاملة من اللعب الفعلي، مما يجبر الفريق على اللعب منقوصاً مؤقتاً.

3. تعديلات الـ(VAR): تدخلات أوسع للحكام

شهد بروتوكول حكم الفيديو المساعد (VAR) تحديثات هامة تسمح له بالتدخل في حالات كانت تعتبر "محرمة" سابقاً وهي:

إلغاء البطاقة الحمراء الناتجة عن إنذار ثانٍ خاطئ بوضوح.

تصحيح الخطأ في تحديد هوية اللاعب المعاقب.

مراجعة الركلات الركنية المحتسبة بشكل خاطئ (بشرط السرعة وعدم تعطيل اللعب).

4. كاميرات الحكام والتقنيات الحديثة

في سعي لتعزيز الشفافية وحماية الحكام، تم إقرار:

كاميرات الحكام: السماح بارتداء كاميرات على الصدر أو الرأس لتوثيق الأحداث.

التسلل شبه الآلي: استمرار تطوير تقنية (SAOT) ودعم الفيديو (FVS) لتقليل زمن اتخاذ القرار.

5. تعديلات إضافية في قوانين 2026-2027

المباريات الودية: زيادة عدد التبديلات إلى 8 لاعبين (وقد تصل لـ 11 بالاتفاق).

قاعدة الإصابات: اللاعب الذي يُعالج داخل الملعب يجب أن يبقى خارجه لمدة دقيقة كاملة لضمان عدم ادعاء الإصابة.

معدات اللاعبين: السماح بالأدوات غير الخطرة (مثل واقيات الرأس الطبية) بشرط تغطيتها بإحكام.

مشاورات "تغطية الأفواه": هل تُمنع؟

فاجأ المجلس الدولي التشريعي المتابعين بفتح مشاورات حول ظاهرة قيام اللاعبين بتغطية أفواههم أثناء الحديث مع الخصوم أو الحكام، بالإضافة إلى معالجة حالات الانسحاب الجماعي من طرف واحد احتجاجاً على التحكيم.