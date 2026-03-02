رياضة|الدوري الإيطالي|إيطاليا

شاهد.. يوفنتوس يقتنص تعادلا مثيرا أمام روما في الدوري الإيطالي

يوفنتوس يحتفظ بالأمل بعد تعادله أمام روما في الجولة 27 من الدوري الإيطالي
يوفنتوس عاد بنقطة التعادل من ملعب روما (رويترز)
Published On 2/3/2026
آخر تحديث: 01:30 (توقيت مكة)

خطف يوفنتوس نقطة ثمينة من أرض منافسه روما بعدما تعادله معه 3-3 في الدقائق الأخيرة، مساء الأحد، في قمة مباريات الجولة 27 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وجاء هذا التعادل ليرفع يوفنتوس رصيده إلى 47 نقطة في المركز السادس، بفارق نقطة خلف كومو صاحب المركز الخامس.

على الجانب الآخر جاء هذا التعادل ليرفع روما رصيده إلى 51 نقطة في المركز الرابع، بفارق نقطتين خلف نابولي صاحب المركز الثالث، وبفارق ست نقاط خلف ميلان صاحب المركز الثاني، و16 نقطة خلف إنتر ميلان المتصدر.

وتقدم روما في الدقيقة 39 عن طريق ويسلي فرانكا، ثم أدرك فرانشيسكو كونسيساو التعادل ليوفنتوس في الدقيقة 47.

وفي الدقيقة 54 سجل إيفان نديكا الهدف الثاني لروما، مستعيدا التقدم لفريقه الذي سجل الهدف الثالث في الدقيقة 65 عن طريق دونيل مالين.

وسجل غيريمي بوغا هدف يوفنتوس الثاني في الدقيقة 78، وبينما تتجه المباراة إلى النهاية سجل فيدريكو غاتي هدف التعادل الثالث ليوفنتوس في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني.

المصدر: الجزيرة + الألمانية

