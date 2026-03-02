برشلونة ضد أتلتيكو مدريد في إياب نصف نهائي كأس الملك.. الموعد والتشكيلتان والقنوات الناقلة

يحتضن ملعب "سبوتيفاي كامب نو"، غدا الثلاثاء، قمة كروية مثيرة تجمع بين غريمي الكرة الإسبانية برشلونة وأتلتيكو مدريد، في إياب الدور نصف النهائي لبطولة كأس ملك إسبانيا لموسم 2025-2026.

ويدخل الفريق الكتالوني اللقاء واضعا نُصب عينيه هدفا واحدا وهو "الانتفاضة التاريخية"؛ إذ يجد رفاق لامين جمال أنفسهم أمام مهمة شاقة لتعويض خسارة الذهاب القاسية التي مُنوا بها على ملعب "سيفيتاس ميتروبوليتانو" (طيران الرياض) برباعية نظيفة.

وتتطلب هذه المواجهة من "البلاوغرانا" تقديم أداء استثنائي لقلب الطاولة وتحقيق عودة تاريخية تُبقي على آمال النادي في المنافسة على لقب الكأس.

في المقابل، يسعى "الروخي بلانكوس" بقيادة دييغو سيميوني لاستغلال أفضليته الكبيرة في الذهاب وتأكيد عبوره إلى المباراة النهائية، معولاً على صلابته الدفاعية المعهودة أمام ضغط برشلوني متوقع.

موعد مباراة برشلونة ضد أتلتيكو مدريد

تقام مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا 2025-2026، الثلاثاء 3 مارس/أذار 2026 على ملعب "سبوتيفاي كامب نو".

ومن المقرر أن تنطلق صافرة المباراة في تمام الحادية عشرة مساء (23:00) بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، الثانية عشرة بعد منتصف الليل (00:00) بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا

تمتلك منصة شاهد MBC حقوق بث مباريات كأس ملك إسبانيا 2025-2026.

قناة MBC مصر 2 المفتوحة وقناة MBC ACTION.

ويمكنكم متابعة التغطية المباشرة للمباراة عبر موقع الجزيرة نت.

تشكيلة برشلونة المحتملة أمام أتلتيكو مدريد

غوان غارسيا – بالدي – باو كوبارسي – أراواخو – كوندي – بيدري – داني أولمو – لامين جمال – فيرمين لوبيز – رافينيا – فيران توريس

تشكيلة أتلتيكو مدريد المحتملة أمام برشلونة