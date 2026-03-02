المغرب يعلن حصيلة المكاتب القضائية في ملاعب كأس الأمم الأفريقية 2025

قالت السلطات المغربية اليوم الاثنين إن تجربة إقامة ⁠مكاتب قضائية داخل الملاعب ⁠خلال كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم 2025، مكنت من معالجة القضايا المرتبطة بالمباريات بشكل فوري، وتم خلالها القبض على 396 شخصا ⁠لبيع التذاكر في السوق السوداء خلال البطولة، في خطوة تندرج

ضمن الاستعدادات لاستضافة كأس العالم 2030 بالشراكة مع إسبانيا والبرتغال.

وأوضح بيان مشترك لوزارة العدل ⁠ورئاسة النيابة العامة والمديرية العامة للأمن الوطني أن هذه المكاتب عالجت 152 قضية تورط فيها 202 شخص، واتخذت النيابة العامة قرارات بالمتابعة والإحالة للمحكمة في 82 قضية، فيما فُعلت الغرامة التصالحية في 56 قضية، مع حفظ حالتين واستكمال التحقيق في ‌12 قضية.

المغرب يعلن القبض على 396 شخصا لبيع التذاكر

وقالت السلطات إنها أوقفت 396 شخصا يشتبه في تورطهم في المضاربة في أسعار تذاكر المباريات عبر السوق السوداء أو منصات التواصل الاجتماعي.

وفيما يتعلق بالحصيلة الأمنية، سجلت المصالح الأمنية 529 تدخلا خلال البطولة، بينها 307 إجراءات للتحقق من الهوية. كما تم ضبط 68 محاولة دخول بدون تذاكر و17 حالة استخدام تذاكر مزورة، إضافة إلى 16 قضية حيازة أو استهلاك مخدرات ⁠و20 قضية تتعلق بالألعاب النارية، مع حجز خمسة أسلحة ⁠بيضاء وعبوتين من الرذاذ المسيل للدموع.

الأغلبية من المغاربة

وبلغت نسبة المغاربة 79.2 بالمئة من إجمالي الأشخاص المقدمين أمام المكاتب القضائية، مقابل 20.8 بالمئة من أجانب من جنسيات أفريقية وأوروبية.

وأظهرت المعطيات أن الدخول أو ⁠محاولة الدخول إلى الملاعب بشكل غير قانوني مثلت 48.25 بالمئة من المخالفات المسجلة، تلاه بيع التذاكر دون سند قانوني ⁠بنسبة 10.96 بالمئة، ثم الدخول إلى أرضية الملعب ⁠بنسبة 7.46 بالمئة.

وقال البيان إن هذه التجربة شكلت اختبارا عمليا للآليات المعتمدة في تدبير القضايا المرتبطة بالتظاهرات الرياضية الكبرى، قبل الاستحقاقات المقبلة وعلى رأسها كأس العالم 2030.

ويأتي ذلك في سياق اهتمام ‌دولي بتجربة المغرب في تأمين التظاهرات الرياضية، إذ استضافت المملكة خلال البطولة وفدا من مكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي (أف.بي.آي) للاطلاع على بروتوكول الأمن والسلامة المعتمد، والذي يندرج ‌ضمنه ‌نظام إنشاء المكاتب القضائية داخل الملاعب، وذلك في إطار تحضيرات الولايات المتحدة لتنظيم كأس العالم 2026 رفقة المكسيك وكندا.