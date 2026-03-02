الصائم لامين جمال.. أمل برشلونة لتحقيق "الريمونتادا" أمام أتلتيكو مدريد

يعوّل نادي برشلونة على نجمه الشاب لامين جمال من أجل تحقيق عودة صعبة أمام أتلتيكو مدريد في نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

ويستقبل برشلونة غدا الثلاثاء نظيره أتلتيكو مدريد في إياب نصف النهائي على ملعب كامب نو، ويتوجب عليه تعويض خسارة الذهاب 0-4 إذا ما أراد مواصلة حملة الدفاع عن لقبه الذي توج به الموسم الماضي.

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية إن لامين جمال فعل وضعية "العودة" بالفعل، بعدما وصل إلى أفضل مستوياته الفنية على الإطلاق هذا الموسم، خاصة أنه لعب آخر مباراتين وهو صائم.

وعددت الصحيفة معايير تألق لامين جمال مؤخرا بثلاثة عوامل هي:

تألق بثلاثية "هاتريك" تاريخي ضد فياريال في الليغا قبل مواجهة أتلتيكو مدريد.

وجه رسالة ثقة لقلب الطاولة بعد الخسارة الثقيلة في الذهاب برباعية نظيفة.

تجاوز آلام العانة.

أول هاترك للامين جمال

وتأتي موقعة أتلتيكو مدريد بعد أن هز لامين شباك فياريال 3 مرات (ثلاثية) بالدوري الإسباني يوم السبت الماضي (4-1)، هو الأول له في مسيرته الاحترافية.

وأصبح جمال بعمر 18 عاما و231 يوما أصغر لاعب في تاريخ برشلونة يسجل 3 أهداف في مباراة واحدة بالليغا، كما وصل إلى هدفه رقم 26 في 95 مباراة بالدوري الإسباني ليكون أول لاعب في القرن الـ21 يسجل أكثر من 25 هدفا في الدوريات الخمس الكبرى، قبل بلوغ سن 19 عاما وفق الصحيفة ذاتها.

وبعد مباراته التاريخية ضد فياريال نشر لامين عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام" رسالة بدت وكأنها تمهيد لليلة كبيرة سيقدمها اللاعب وبرشلونة ضد أتلتيكو مدريد.

ونشر لامين: "1% فرصة، 99% إيمان"، رسالة عدتها الصحيفة بأنها "ليست مجرد جملة فارغة عندما يتعين على فريق تعويض 4 أهداف، بل هي إعلان حرب عاطفية لشحذ همم الجماهير والزملاء في الملعب والمدرجات. فإذا كان برشلونة يحتاج لشيء لمحاولة تحقيق المستحيل فهو "اليقين".

صيام لامين جمال لم يمنعه من التألق

ولم يحل صيام لامين جمال دون تقديم أفضل نسخة له، إذ قال بعد مواجهة فياريال: "أشعر بالجوع، لكني أحمد الله على أفضل أمسية لي كلاعب في برشلونة".

وأكد لامين أيضا أنه تجاوز آلام العانة التي "أطفأت توهجه" لأسابيع إذ قال: "لم أكن أشعر أنني بخير، بالإضافة إلى الإصابة لم أكن سعيدا أثناء اللعب".

وأضاف: "منذ أسبوع تقريبا أشعر بتحسن كبير. لدي رغبة في الابتسام أثناء اللعب كما لم يحدث منذ فترة طويلة، والآن أنا سعيد".

ومن أجل خوض ليلة تاريخية ضد أتلتيكو مدريد "لا يكفي اللعب بشكل جيد بل يجب الإيمان قبل لمس الكرة، ويتطلب ذلك شخص يتحدى المنطق وملعب يدفع الفريق بكل قوة"، كما تقول "موندو ديبورتيفو".

وختمت الصحيفة: "يتطلب الأمر مباراة مثالية وفتى في الثامنة عشرة يجيب بـ "الإيمان" بينما يتحدث الجميع عن الاحتمالات، لامين يؤمن بالمعجزة".