رياضة|بطولات عربية|مصر

شاهد.. الزمالك يعزز موقعه في صدارة الدوري المصري بعد تخطي بيراميدز

الزمالك يتصدر الدوري بفوز ثمين على بيراميدز في الجولة العشرين
الزمالك يتصدر الدوري المصري بفوز ثمين على بيراميدز في الجولة العشرين (غيتي)
Published On 2/3/2026
|
آخر تحديث: 02:41 (توقيت مكة)

حفظ

تربع فريق الزمالك على صدارة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم بفوز ثمين على مضيفه بيراميدز بنتيجة (1-0) في قمة منافسات الجولة العشرين من المسابقة، مساء الأحد.

أحرز حسام عبد المجيد الهدف الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة 60 من المباراة التي أقيمت على ملعب "الدفاع الجوي" معقل بيراميدز.

بهذا الفوز يواصل الزمالك سلسلة انتصاراته في بطولة الدوري ليرفع رصيده إلى 40 نقطة في المركز الأول، خلفه بيراميدز ثانيا برصيد 37 نقطة متفوقا بفارق الأهداف عن حامل اللقب الأهلي وسيراميكا كليوباترا، صاحبي المركزين الثالث والرابع.

المصدر: الجزيرة + وكالات

إعلان