شاهد.. الزمالك يعزز موقعه في صدارة الدوري المصري بعد تخطي بيراميدز

تربع فريق الزمالك على صدارة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم بفوز ثمين على مضيفه بيراميدز بنتيجة (1-0) في قمة منافسات الجولة العشرين من المسابقة، مساء الأحد.

أحرز حسام عبد المجيد الهدف الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة 60 من المباراة التي أقيمت على ملعب "الدفاع الجوي" معقل بيراميدز.

بهذا الفوز يواصل الزمالك سلسلة انتصاراته في بطولة الدوري ليرفع رصيده إلى 40 نقطة في المركز الأول، خلفه بيراميدز ثانيا برصيد 37 نقطة متفوقا بفارق الأهداف عن حامل اللقب الأهلي وسيراميكا كليوباترا، صاحبي المركزين الثالث والرابع.