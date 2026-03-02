رياضة|كأس العالم 2026|إيران

رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم: لا نعلم مصيرنا في مونديال 2026

FILE PHOTO: President of Iran Football Federation Mehdi Taj and Mayor of Tehran Alireza Zakani stand next to the FIFA World Cup Trophy during an unveiling ceremony in Tehran, Iran September 1, 2022. Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY./File Photo
مهدي تاج رئيس الاتحاد الإيراني (يمين) بجوار النسخة الأصلية لكأس العالم (رويترز)
Published On 2/3/2026

قال رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم، اليوم الاثنين، إنه لا يعلم إذا كان فريقه سيخوض منافسات كأس العالم في أمريكا وذلك بعد الضربات العسكرية التي تعرضت لها بلاده من أمريكا وإسرائيل.

وقال مهدي تاج، رئيس الاتحاد الإيراني، في تصريحات لمواقع "فارزش 3" الإيراني: "ما حدث بعد ذلك الهجوم هو أننا لا يمكننا التطلع إلى كأس العالم بأمل"، في الوقت الذي تتبادل فيه بلاده الضربات العسكرية مع إسرائيل كجزء من الحرب.

وتواصلت الضربات الأمريكية الإسرائيلية على إيران أمس الأحد لليوم الثاني على التوالي، وذلك بعد اغتيال المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي.

ويتواجد المنتخب الإيراني في المجموعة السابعة بالمونديال ومن المقرر أن يلعب في إنغلوود في كاليفورنيا أمام نيوزيلندا يوم 15 يونيو/ حزيران المقبل، وبلجيكا يوم 21 من الشهر ذاته، قبل أن ينهي مشواره في البطولة بمواجهة مصر يوم 26 في سياتل.

وتستضيف أمريكا منافسات البطولة إلى جانب كندا والمكسيك ابتداء من 11 يونيو/ حزيران وحتى 19 يوليو / تموز المقبلين.

المصدر: الألمانية

