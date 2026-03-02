كيف تؤثر الحرب على إيران على الرياضة في الشرق الأوسط؟

أثارت الاضطرابات الأمنية في منطقة الخليج بسبب الحرب على إيران موجة ارتباك واسعة طالت رحلات الطيران والفعاليات الرياضية الدولية، ما دفع اتحادات كبرى إلى مراقبة التطورات تحسبًا لتداعيات محتملة على البطولات العالمية المقبلة، بينها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" و"فورمولا 1″.

تأجيل البطولات المحلية في قطر ودول خليجية

أعلن الاتحاد القطري لكرة القدم تأجيل كافة البطولات والمسابقات والمباريات اعتبارًا من الأحد وحتى إشعار آخر.

وقال الاتحاد في بيان رسمي عبر حسابه على منصة إكس: "سيتم إعلان مواعيد استئناف البطولات لاحقا عبر القنوات الرسمية للاتحاد، سائلين المولى عز وجل أن يحفظ بلادنا ويديم عليها نعمة الأمن والأمان".

وكانت مؤسسة دوري نجوم قطر قد أعلنت، يوم السبت، تأجيل مباراتي الشمال ضد قطر، والعربي ضد السيلية ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من دوري نجوم بنك الدوحة للموسم 2025-2026 حتى إشعار آخر، في خطوة احترازية مرتبطة بالظروف الراهنة.

ولم تقتصر الإجراءات على قطر، إذ أعلنت اتحادات رياضية أخرى تعليق أنشطتها. فقد أعلن الاتحاد البحريني لكرة القدم عبر حسابه الرسمي على إنستغرام تأجيل جميع المباريات حتى إشعار آخر، فيما أكد الاتحاد اللبناني عبر منصة إكس تأجيل كافة المباريات والبطولات والنشاطات اعتبارًا من يوم السبت وحتى إشعار آخر حفاظا على السلامة العامة.

كما أشار الاتحاد الكويتي إلى إيقاف جميع المسابقات على أن يتم الإعلان لاحقا عن موعد استئنافها.

تأجيل مباريات دوري أبطال آسيا

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الأحد، تأجيل جميع مباريات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة لمنطقة الغرب، والتي كانت مقررة في الفترة من 2 إلى 3 مارس/آذار عام 2026، نظرًا للظروف الراهنة في المنطقة، في قرار يعكس اتساع دائرة التأثير لتشمل البطولات القارية.

قلق يطال بطولات كبرى

يتزايد القلق في الأوساط الرياضية الدولية مع اقتراب استحقاقات كبرى، إذ أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم أنه يتابع المستجدات الأمنية في منطقة الخليج قبل أشهر من انطلاق كأس العالم عام 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، مؤكدًا استمرار التواصل مع حكومات الدول المستضيفة لضمان إقامة بطولة آمنة وبمشاركة جميع المنتخبات المتأهلة.

وتأتي هذه المتابعة في ظل حديث عن تأثيرات محتملة على مباريات الملحق وبعض الترتيبات اللوجستية المرتبطة بالتصفيات، فضلاً عن تساؤلات بشأن جاهزية بعض المنتخبات إذا استمرت التوترات الإقليمية.

من جهتها، أوضحت إدارة بطولة "فورمولا 1" أنها "تراقب الوضع عن كثب" قبل السباقات المقررة في البحرين والسعودية خلال أبريل/نيسان، مشيرة إلى أن التنسيق مستمر مع المنظمين المحليين والسلطات المختصة لضمان سلامة الفرق والسائقين والجماهير.

وفي الوقت الذي لا تزال فيه الجولات القريبة في أستراليا والصين واليابان قائمة وفق الجدول الحالي، فإن أي تصعيد إضافي قد يفرض مراجعة على روزنامة السباقات أو ترتيبات السفر والشحن الخاصة بالمعدات.

ارتباك في روزنامة التنس

في موازاة ذلك، يواجه عدد من لاعبي التنس صعوبات لوجستية في الانتقال إلى البطولات المقبلة، بسبب إلغاءات وتحويلات في الرحلات الجوية من مطارات المنطقة. ويبرز من بينهم الروسي دانييل ميدفيديف، الذي كان متواجدًا في دبي عقب تتويجه بلقب دورة دبي، ويعمل على إعادة ترتيب رحلته إلى الولايات المتحدة للمشاركة في بطولة إنديان ويلز.

كما اضطر لاعبو زوجي بارزون كانوا في دبي إلى تعديل خطط سفرهم في ظل القيود المفروضة على بعض المسارات الجوية.

وتعكس هذه التطورات حجم الترابط الوثيق بين الأحداث الجيوسياسية وإدارة الرياضة العالمية، إذ يمكن لأي تصعيد أمني أن ينعكس سريعًا على حركة الفرق واللاعبين، وجدولة البطولات، وترتيبات الاستضافة، ما يضع الاتحادات والمنظمين أمام تحديات لوجستية وأمنية متسارعة في مرحلة حساسة تسبق استحقاقات عالمية كبرى.