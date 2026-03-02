شاهد.. الجزائري شايبي يقود فرانكفورت إلى فوزه التاسع بالدوري الألماني

قاد البديل الجزائري فارس شايبي فريقه أينتراخت فرانكفورت، مساء الأحد، إلى الفوز على ضيفه فرايبورغ (2-0) في المرحلة الرابعة والعشرين من الدوري الألماني لكرة القدم.

وافتتح شايبي في مباراته السابعة عشرة ضمن "بوندسليغا" هذا الموسم، التسجيل بعد ثوان فقط من دخوله إلى المستطيل الأخضر، بتسديدة من داخل المنطقة بعد تمريرة من ننامدي كولينز (64). وهو الهدف الأول للدولي البالغ 23 عاما في الدوري هذا الموسم.

وقدّم شايبي تمريرة حاسمة خلف المدافعين للفرنسي جان-ماتيو باهويا الذي وضع الكرة بطريقة جميلة في الشباك بالدقيقة (81)، مؤكدا الفوز التاسع لفريق فرانكفورت الذي رفع رصيده إلى 34 نقطة، متقدما بنقطة واحدة على فرايبورغ.