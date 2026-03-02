رياضة|الدوري السعودي|البرتغال

إصابة رونالدو تثير الذعر في البرتغال ومخاوف من غيابه عن كأس العالم

BURAYDAH, SAUDI ARABIA - FEBRUARY 25: Cristiano Ronaldo of Al Nassr reacts during the Saudi Pro League match between Al Najmah and Al Nassr at King Abdullah Sport City Stadium on February 25, 2026 in Buraydah, Saudi Arabia. (Photo by Yasser Bakhsh/Getty Images)
إصابة رونالدو في مباراة النصر والفيحاء (غيتي)
Published On 2/3/2026

حفظ

تسببت إصابة كريستيانو رونالدو نجم النصر السعودي في حالة من القلق في البرتغال، مع اقتراب موعد بطولة كأس العالم 2026 التي تقام الصيف المقبل في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وأصيب رونالدو في مباراة النصر والفيحاء أول أمس في الجولة الـ24 من الدوري السعودي، ليغادر أرض الملعب في الدقيقة 81 علما أنه أهدر ركلة جزاء خلال اللقاء نفسه الذي انتهى بفوز "العالمي" بنتيجة 3-1.

اقرأ أيضا

list of 2 itemsend of list

وطلب رونالدو (41 عاما) استبداله قبل 10 دقائق من نهاية المباراة بعد إبلاغ الجهاز الفني بشعوره بالألم، وهو ما ظهر جليا في طريقه إلى مقاعد البدلاء، حيث وضع كيس ثلج على ساقه فور وصوله.

وقال البرتغالي جورجي جيسوس، مدرب النصر، في المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة إن رونالدو عانى من إجهاد عضلي، وسيقوم الطاقم الطبي بإجراء الفحوصات اللازمة بشكل عاجل لتحديد حالته.

قلق في البرتغال

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن البرتغال تعيش حالة من القلق والترقب بسبب إصابة رونالدو، في وقت يجري اللاعب فحوصات طبية لمعرفة طبيعة تلك الإصابة ومدة غيابه عن الملاعب بسببها.

وأضافت الصحيفة: "مع اقتراب موعد كأس العالم 2026، هناك مخاوف من أن تكون الإصابة خطيرة لدرجة قد تهدد مشاركته في البطولة".

FILE - Portugal's Cristiano Ronaldo celebrates after scoring during a World Cup 2026 group F qualifying soccer match between Portugal and Hungary in Lisbon, Oct. 14, 2025. (AP Photo/Armando Franca, File)
النسخة القادمة من كأس العالم تهد آخر بطولة كبرى يمكن أن يشارك فيها رونالدو (أسوشيتد برس)

وأشارت الصحيفة إلى أن النسخة القادمة من كأس العالم تعد آخر بطولة كبرى يُتوقع أن يشارك فيها كريستيانو رونالدو، الذي يطمح لخوضها للمرة السادسة في مسيرته؛ وهو إنجاز لم يحققه أحد من قبل، وسيتساوى فيه مع ليونيل ميسي، في حال مشاركة الأخير مع الأرجنتين في البطولة.

هل يغيب رونالدو عن كأس العالم؟

ومع بقاء ثلاثة أشهر على انطلاق البطولة فإن ما يقلق الجماهير البرتغالية هو مدى خطورة إصابة رونالدو، وما إذا كانت ستؤثر على قدرة "الدون" على تقديم أفضل أداء له.

إعلان

وختمت: "تزداد هذه المخاوف خاصة أن رونالدو يُعد ركيزة أساسية ولا غنى عنها في تشكيلة منتخب البرتغال بقيادة المدرب البلجيكي روبرتو مارتينيز. وبناء على ذلك، سيتعين الانتظار لنتائج الفحوصات لمعرفة حجم الإصابة وما قد تترتب عليها من تبعات".

المصدر: الصحافة الإسبانية

إعلان