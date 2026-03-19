هوية مزورة تهدد بتجريد ناد ألماني من صدارة الدوري

يواجه نادٍ ألماني خطر خصم 27 نقطة من رصيده، بعد الكشف عن إشراكه لاعبا يُشتبه في أنه كان يعيش بهوية مزورة ويقود حياة إجرامية مزدوجة.

وأفادت تقارير بأن نادي "إس بي في جي جي 1906 هايدهاوزن"، الذي ينشط في دوري ولاية بافاريا ومقره مدينة ميونخ، دفع بلاعب يبلغ من العمر 34 عاما يُعتقد أنه استخدم اسما مستعارا خلال مشاركاته مع الفريق، في حين تم التكتم على هويته في الوقت الحالي.

وعلى الصعيد الرياضي، يُعد اللاعب غير مؤهل للمشاركة، ما قد يترتب عليه فرض عقوبات على النادي، أبرزها خصم نقاط من رصيده في الدوري.

وقال عضو مجلس إدارة النادي جوزيبي شيالدون: "في البداية ظننت أن الأمر مزحة، إذ لم يكن الشخص لافتا للنظر، ولم يُظهر إنفاقا كبيرا أو سلوكا غير اعتيادي".

وذكرت السلطات أن المشتبه به أُوقف في ديسمبر/كانون الأول الماضي، بعدما قاد سيارته باتجاه عناصر الشرطة، الذين أطلقوا النار عليه لإيقافه.

وأوضح مكتب الادعاء العام أن الرجل، وهو من مواليد ميونخ، محتجز حاليا على خلفية جرائم سابقة، ويخضع للتحقيق بشبهة الشروع في القتل والاتجار بالمخدرات تحت تهديد السلاح.

وكان فريق هايدهاوزن يتصدر ترتيب الدوري، غير أنه مهدد بالهبوط إلى الدرجة الثانية إذا أُقرت عقوبة خصم 27 نقطة، وقد تقدم النادي باستئناف على القرار.