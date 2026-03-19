كيف توزعت أهداف ميسي الـ900 وهل يملك معدلا أفضل من رونالدو؟

سجل ليونيل ميسي أمس الأربعاء هدفه رقم 900 في مسيرته ليصبح ثاني لاعب في تاريخ كرة القدم الاحترافية للرجال يصل إلى هذا الرقم بعد كريستيانو رونالدو.

عدد أهداف ميسي يصل إلى 900

وحقق النجم الأرجنتيني البالغ من العمر 38 عاما، والفائز بكأس العالم، هذا الإنجاز بتسديدة بقدمه اليسرى في مباراة انتهت بتعادل إنتر ميامي 1-1 مع ناشفيل في كأس أبطال الكونكاكاف.

وجاء الهدف رقم 900 بعد 21 عاما من أول أهداف ميسي مع الفريق الأول لبرشلونة وهو في السابعة عشرة من عمره عام 2005.

وحقق ميسي، الفائز بالكرة الذهبية ثماني مرات، هذا الرقم في مباراته رقم 1142 مع الأندية والمنتخب، أي أقل بنحو 100 مباراة من رونالدو، الذي احتاج إلى 1236 مباراة للوصول إلى 900 هدف في سبتمبر/أيلول 2024.

معدل أهداف ميسي ورونالدو

وبموجب تلك الأرقام فإن معدل أهداف ميسي في المباراة الواحدة بلغ 0.79، بينما كان معدل رونالدو 0.73 في كل مواجهة.

وارتفع رصيد رونالدو لاحقا إلى 965 هدفا، ويطمح للوصول إلى حاجز الألف قبل اعتزاله.

وجاءت غالبية أهداف ميسي في مسيرته مع برشلونة، ثم إنتر ميامي وبعده باريس سان جيرمان، بينما تجاوزت حصيلته حاجز الـ100 هدف مع منتخب الأرجنتين.

أهداف ميسي مع الأندية والمنتخب:

برشلونة (672 هدفا).

باريس سان جيرمان (32 هدفا).

إنتر ميامي (81 هدفا).

منتخب الأرجنتين (115 هدفا).

رجل المباريات الحاسمة

وأظهر ميسي تاريخيا قدرته على الحسم في المباريات الكبرى، إذ سجل 175 هدفا في مواجهات خروج المغلوب، بينها 35 هدفا في النهائيات.

كما يحتل المركز الثاني في قائمة هدافي دوري أبطال أوروبا برصيد 129 هدفا، خلف رونالدو صاحب 140 هدفا.

إشادة ماسكيرانو

ووصف خافيير ماسكيرانو، مدرب إنتر ميامي، حصيلة ميسي التهديفية بأنها "جنونية".

وقال: "كنت محظوظا بما يكفي لمشاهدة معظم أهدافه – بل الكثير منها – عن قرب أكثر منكم جميعا، وهذا شرف كبير".

وأضاف: "الرقم الذي نتحدث عنه غير معقول، ولهذا السبب ليو لاعب فريد من نوعه".

وجاء هدف ميسي التاريخي في ليلة حملت مذاقا مرا لإنتر ميامي، الذي ودع البطولة بفارق الأهداف خارج أرضه بعد انتهاء الذهاب بالتعادل السلبي.