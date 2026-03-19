رئيس الكاف يخرج عن صمته و يتحدث عن تجريد السنغال من لقبه

في أول ظهور له بعد القرار الذي جرد السنغال من لقبها القاري في كرة القدم، ظهر رئيس الاتحاد الأفريقي (كاف)، باتريس موتسيبي، في مقطع فيديو عبر حسابات (كاف) بمواقع التواصل الاجتماعي محاولا التوضيح، بالقول إن الهيئة القارية تلتزم بأعلى معايير النزاهة والشفافية، ومشددا على أن استقلالية اللجان القضائية تمثل "خطا أحمر" لا يمكن المساس به.

وقال موتسيبي في مقطع الفيديو: "تم إبلاغي بقرار لجنة الاستئناف التابعة لـ(كاف) بخصوص الطعن المقدم من المغرب والمتعلق بالمباراة النهائية لكأس أمم أفريقيا 2025، ولقد سبق وأعربت عن خيبتي الشديدة تجاه الأحداث التي وقعت في تلك المباراة النهائية".

وأضاف رئيس الاتحاد الأفريقي أن الأمر الهام هو أن ما حدث في تلك المباراة يخالف العمل الجيد الذي قامت به (كاف) لسنوات عديدة لضمان النزاهة والاحترام والأخلاقيات والحوكمة، وكذلك مصداقية نتائج المباريات.

وشدد على أن أحداث نهائي أمم أفريقيا تكشف العمل الذي لاتزال تتعامل هيئته معه فيما يخص الشكوك وانعدام الثقة، وهي قضية موروثة على حد قوله، "عندما أصبحت رئيسا، كانت إحدى المهام الرئيسية هي حيادية واستقلال واحترام الحكام ومراقبي المباريات".

وأوضح موتسيبي أنه: "لا بد من استقلال واحترام هيئاتنا القضائية. وعند اختيار أعضاء هيئاتنا القضائية، اتبعنا مسارا مختلفا عما كان عليه الحال سابقا؛ حيث دعونا كل اتحاد وطني وكل منطقة من المناطق الست في (كاف) لتزويدنا بأسماء قضاة ومحامين محترمين، ومن المهم جدا بالنسبة لنا أن ينظر إلى قرارات اللجنة الانضباطية ولجنة الاستئناف باحترام ونزاهة".

وشدد موتسيبي على أن (كاف) ملتزمة بشدة بضمان تطبيق أفضل الممارسات: "لقد حددنا قضاة ومحامين من كل منطقة ومن الـ 54 دولة في أفريقيا للتأكد من أن هؤلاء الأشخاص لديهم نزاهة وسجل حافل".

وشدد موتسيبي على أن جميع الاتحادات الوطنية تحظى بمعاملة متساوية، مشيرا إلى أن لجوء الاتحاد السنغالي إلى محكمة التحكيم الرياضي (كاس) يعد حقا قانونيا مشروعا، مضيفا أن (كاف) ستحترم أي قرار يصدر عن هذه الهيئة.

وختم موتسيبي بأن الهيئة الكروية الأفريقية أعلنت إطلاق "إصلاحات جديدة لمعالجة النقائص التي ظهرت خلال البطولة"، مؤكدا أن الهدف هو ضمان ثقة الجماهير الأفريقية في قرارات الحكام وتقنية الفيديو (VAR) واللجان القضائية، بما يعزز مصداقية المسابقات القارية