تشهد مباريات الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، مواجهات مثيرة للغاية من أبرزها تلك التي تجمع بين ريال مدريد وبايرن ميونخ.

وفي باقي المباريات التي تم تحديد مسارها منذ إجراء قرعة الأدوار الإقصائية في 27 فبراير/شباط الماضي، يصطدم برشلونة بمواطنه أتلتيكو مدريد وذلك للمرة الثالثة في تاريخ دوري الأبطال.

وكذلك يواجه ليفربول نظيره باريس سان جيرمان للموسم الثاني على التوالي، فيما ضرب أرسنال موعدا يمكن وصفه بأنه سهل على الورق ضد سبورتنغ لشبونة.

وأعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" عن المواعيد الرسمية لمباريات دور الثمانية، التي ستُقام في الأسبوعين الأولين أبريل/نيسان القادم.

مواعيد مباريات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

مباريات الذهاب

الثلاثاء 7 أبريل/نيسان 2026

سبورتنغ لشبونة – أرسنال على ملعب جوزيه ألفالادي.

ريال مدريد – بايرن ميونخ على ملعب سانتياغو برنابيو.

الأربعاء 8 أبريل/نيسان 2026

برشلونة – أتلتيكو مدريد على ملعب كامب نو.

باريس سان جيرمان – ليفربول على ملعب حديقة الأمراء.

مباريات الإياب

الثلاثاء 14 أبريل/نيسان 2026

أتلتيكو مدريد – برشلونة على ملعب واندا ميتروبوليتانو.

ليفربول – باريس سان جيرمان على ملعب أنفيلد.

الأربعاء 15 أبريل/نيسان 2026

أرسنال – سبورتنغ لشبونة على ملعب الإمارات.

بايرن ميونخ – ريال مدريد على ملعب أليانز أرينا.

المباريات تبدأ عند الساعة العاشرة بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

نتائج مباريات دور الـ 16 في دوري أبطال أوروبا:

باير ليفركوزن – أرسنال: الذهاب (1-1)، الإياب (0-2).

بودو غليمت – سبورتنغ لشبونة: الذهاب (3-0)، الإياب (0-5).

باريس سان جيرمان – تشلسي: الذهاب (5-2)، الإياب (3-0).

ريال مدريد – مانشستر سيتي: الذهاب (3-0)، الإياب (2-1).

غلطة سراي – ليفربول: الذهاب (1-0)، الإياب (0-4).

أتالانتا – بايرن ميونخ: الذهاب (1-6)، الإياب (4-1).

أتلتيكو مدريد – توتنهام: الذهاب (5-1)، الإياب (2-3).

نيوكاسل – برشلونة: الذهاب (1-1) الإياب (2-7).