لفك عقدة المونديال.. أيرلندا تستدعي قائد شباب إنجلترا السابق

أعلن الاتحاد الأيرلندي لكرة القدم اليوم الخميس استدعاء هارفي فالي، القائد السابق لمنتخب شباب إنجلترا، لتمثيل منتخب أيرلندا في ملحق كأس العالم 2026 أمام جمهورية التشيك.

وتسعى أيرلندا لبلوغ كأس العالم لأول مرة منذ عام 2002.

وكان لاعب خط الوسط فالي، الذي بدأ مسيرته في أكاديمية تشلسي، قائدا لمنتخب إنجلترا الفائز ببطولة أوروبا تحت 19 عاما في عام 2022.

وانضم فالي (22 عاما)، الذي أكد الاتحاد الدولي للعبة (الفيفا) تغيير جنسيته الرياضية إلى أيرلندا في الأسبوع ‌الماضي، إلى كوينز بارك رينجرز المنافس في دوري الدرجة الثانية الإنجليزي في فبراير/شباط 2025.

وقال فالي في مقطع فيديو نشره كوينز بارك رينجرز على وسائل التواصل الاجتماعي "كنت قائدا (لإنجلترا) لعدة سنوات، وفزنا ببطولة أوروبا. عندما انضممت إلى كوينز بارك رينجرز، حصلت على الجنسية الأيرلندية وجواز السفر، والتقيت بمدرب أيرلندا هنا".

وأضاف "كنت مصابا عندما انضممت إلى الفريق، وقال لي إنه سيظل يراقبني عندما أعود… إنها لحظة مهمة وأنا سعيد للغاية لأنه وضع ثقته بي".

وفي بيان منفصل، أعلن الاتحاد الأيرلندي للعبة أن المدرب هيمير هالغريمسون مدد تعاقده حتى نهاية بطولة أوروبا 2028.

وتحل أيرلندا ضيفة على جهورية التشيك في 26 مارس/آذار في الدور قبل النهائي للمسار الرابع الأوروبي المؤهل ‌لكأس العالم، وإذا انتصرت ستستضيف الفائز من الدنمارك ومقدونيا الشمالية يوم 31 مارس/ آذار من أجل مقعد ‌في ‌النهائيات المقامة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك في شهر يونيو/ حزيران 2026.