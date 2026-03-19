لعنة تطارد حراس المرمى في دوري أبطال أوروبا

شهدت النسخة الحالية من مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم أمرا غريبا يتعلق بعدد من حراس مرمى الفرق الكبرى.

وذكرت صحيفة "ماركا" (Marca) الإسبانية أن حراس مرمى أندية بايرن ميونخ، ريال مدريد وبرشلونة عانوا من إصابات "مفاجئة" خلال مباريات البطولة، ما أجبر مدربيها على التكيف وتغيير خططها أثناء اللعب.

لعنة الحراس دوري أبطال أوروبا

ووصفت الصحيفة ما يحدث بأنه "اللعنة التي تلاحق حراس المرمى" في البطولة الأوروبية العريقة، كان آخرهم حارس برشلونة خوان غارسيا الذي سقط على الأرض في الدقائق الأخيرة من مباراة الفريق الكتالوني أمام نيوكاسل يونايتد في ذهاب الدور ثمن النهائي.

وتعرض غارسيا لإصابة مفاجئة وفي توقيت غير مناسب على الإطلاق بالنسبة لبرشلونة، خاصة وأنها جاءت في الفترة الحاسمة من الموسم.

وطلب غارسيا التبديل قبل سبع دقائق من نهاية المباراة ضد نيوكاسل يونايتد واضطر زميله فويتشيك تشيزني إلى تعويضه.

وعاش ريال مدريد موقفا مشابها في مباراة الإياب أيضا أمام مانشستر سيتي، إذ أثار الحارس الأساسي للفريق البلجيكي تيبو كورتوا القلق بعد تعرضه لإصابة عضلية.

وعلى إثر ذلك قرر مدرب الفريق الملكي ألفارو أربيلوا استبداله لتجنب المخاطرة وحرصا على عدم تفاقم حالته.

وأعلن ريال مدريد في بيان رسمي أن كورتوا سيغيب عن الملاعب لمدة تصل إلى ستة أسابيع بسبب إصابة عضلية في الساق، ما يعني غيابه عن مباراتي الفريق في دور الثمانية لدوري الأبطال الشهر المقبل أمام بايرن ميونخ، في ضربة جديدة للفريق الإسباني هذا الموسم.

وقال النادي في بيان اليوم الخميس "بعد الفحوصات التي أجراها الطاقم الطبي لحارسنا تيبو كورتوا، تبين إصابته بتمزق في عضلات الفخذ بالساق اليمنى. سيتم تقييم حالته بشكل متواصل".

وضع استثنائي

أما وضع بايرن ميونخ فوصفته الصحيفة بأنه "استثنائي"، إذ تعرض حراسه الثلاثة الأساسيون وكذلك حارس الفريق تحت 19 عاما للإصابة.

لكن الإصابة التي حصلت في مباراة بدوري الأبطال جاءت من نصيب حارسه الثاني يوناس أوربيغ، الذي تعرض لارتجاج بسيط في الرأس خلال مواجهة ذهاب دور الـ16 ضد أتالانتا.

ورغم هذه الوضعية المفاجئة للأندية الثلاثة، إلا أنها تمكنت جميعا من التأهل إلى دور الثمانية، واللافت أن اثنين منها سيتقابلان وجها لوجه.

ويصطدم ريال مدريد ببايرن ميونخ في الدور التالي، وستُقام مباراة الذهاب يوم الثلاثاء 7 أبريل/نيسان القادم على ملعب سانتياغو برنابيو، فيما يستضيف ملعب أليانز أرينا موقعة الإياب يوم 15 الشهر نفسه.

أما برشلونة فسيصطدم بمواطنه أتلتيكو مدريد يوم الأربعاء 8 أبريل/نيسان المقبل على ملعب كامب نو ذهابا، ويوم 14 الشهر نفسه على ملعب واندا ميتروبوليتانو إيابا.