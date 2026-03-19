أزمة جديدة تضرب ريال مدريد.. كورتوا خارج حسابات مواجهة بايرن ميونخ

Soccer Football - LaLiga - Real Madrid v Elche - Santiago Bernabeu, Madrid, Spain - March 14, 2026 Real Madrid's Arda Guler celebrates scoring their fourth goal with Cesar Palacios, Dean Huijsen, Thibaut Courtois and Diego Aguado REUTERS/Alejandro Martinez Velez TPX IMAGES OF THE DAY
عدد من لاعبي ريال مدريد يحتفلون مع أردا غولر بهدفه من مسافة بعيدة في الدوري الإسباني (رويترز)
Published On 19/3/2026

 أعلن نادي ريال مدريد الإسباني أن حارسه تيبو كورتوا سيغيب عن الملاعب لمدة تصل إلى ستة أسابيع بسبب إصابة عضلية في الساق، ما يعني غيابه عن مباراتي الفريق في دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم الشهر المقبل أمام بايرن ميونيخ، في ضربة جديدة للفريق الإسباني هذا الموسم.

وقال النادي في بيان اليوم الخميس "بعد الفحوصات التي أجراها الطاقم الطبي لحارسنا تيبو كورتوا، تبين إصابته بتمزق في عضلات الفخذ بالساق اليمنى. سيتم تقييم حالته بشكل متواصل".

اقرأ أيضا

list of 2 itemsend of list

وتفاقم هذه الإصابة مخاوف ريال مدريد بشأن جاهزية لاعبيه، إذ يعاني عدد من العناصر الأساسية مثل كيليان مبابي وجود بلينجهام ورودريجو وإيدر ميليتاو من مشكلات بدنية في الفترة الأخيرة.

ومن المتوقع أن يتولى الحارس الأوكراني أندري لونين حماية عرين الفريق في المباريات المقبلة، بدءا من مباراة القمة أمام أتليتيكو مدريد يوم الأحد في الدوري الإسباني.

المصدر: الجزيرة + وكالات

