أزمة جديدة تضرب ريال مدريد.. كورتوا خارج حسابات مواجهة بايرن ميونخ

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني أن حارسه تيبو كورتوا سيغيب عن الملاعب لمدة تصل إلى ستة أسابيع بسبب إصابة عضلية في الساق، ما يعني غيابه عن مباراتي الفريق في دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم الشهر المقبل أمام بايرن ميونيخ، في ضربة جديدة للفريق الإسباني هذا الموسم.

وقال النادي في بيان اليوم الخميس "بعد الفحوصات التي أجراها الطاقم الطبي لحارسنا تيبو كورتوا، تبين إصابته بتمزق في عضلات الفخذ بالساق اليمنى. سيتم تقييم حالته بشكل متواصل".

وتفاقم هذه الإصابة مخاوف ريال مدريد بشأن جاهزية لاعبيه، إذ يعاني عدد من العناصر الأساسية مثل كيليان مبابي وجود بلينجهام ورودريجو وإيدر ميليتاو من مشكلات بدنية في الفترة الأخيرة.

ومن المتوقع أن يتولى الحارس الأوكراني أندري لونين حماية عرين الفريق في المباريات المقبلة، بدءا من مباراة القمة أمام أتليتيكو مدريد يوم الأحد في الدوري الإسباني.