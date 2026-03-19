وجوه شابة في قائمة المغرب ووهبي يضم لاعبا تجاهله الركراكي

كشف محمد وهبي، المدير الفني الجديد لمنتخب المغرب لكرة القدم، عن قائمته الأولى اليوم الخميس استعدادا للمباراتين الوديتين أمام الإكوادور وأوروغواي، تحضيرا للمشاركة في كأس العالم 2026.

وضمت قائمة المغرب 28 لاعبا، وشهدت حضور مجموعة من الأسماء الشابة، خاصة من العناصر التي توجت بلقب مونديال الشباب في تشيلي خلال أكتوبر/تشرين الأول الماضي، في توجه واضح نحو ضخ دماء جديدة داخل صفوف "أسود الأطلس". في المقابل، برر وهبي غياب بعض اللاعبين باختيارات فنية.

وأكد وهبي في المؤتمر الصحفي أن استدعاء عدد من اللاعبين الشباب يندرج ضمن رؤية مستقبلية، قائلا إنهم "يمتلكون إمكانيات مهمة وسنمنحهم الفرصة للتأقلم مع أجواء المنتخب الأول".

استدعاء حريمات وانتظار بيتارش

وفيما يخص استدعاء محمد ربيع حريمات، شدد وهبي على أنه لا ينظر إلى الماضي، في إشارة إلى ما راج حول خلافاته السابقة مع المدرب السابق وليد الركراكي، موضحا "الأهم بالنسبة لي هو بناء هوية لعب مختلفة، وهذا يمنحنا فرصة لتجريب خيارات جديدة، وحريمات لاعب بإمكانيات ممتازة".

كما كشف متابعته للاعب الشاب تياغو بيتارش من ريال مدريد، معتبرا إياه موهبة واعدة، لكنه يفضل حاليا التركيز على فريقه في موسمه الأول.

وبخصوص عيسى ديوب، مدافع فولهام، أكد وهبي أنه عنصر مهم في المرحلة الحالية، مضيفا أنه تحدث معه ووجد لديه رغبة كبيرة في الدفاع عن قميص المنتخب والانخراط في المشروع الجديد.

أسلوب لعب وهبي

واختتم وهبي تصريحاته بالتأكيد على أن تركيزه ينصب على تطوير أسلوب لعب المنتخب المغربي أكثر من دراسة المنافسين، قائلا "لا أفضل التركيز كثيرا على خصومنا في المونديال، بل على ترسيخ هوية لعبنا الخاصة، مهما كان المنتخب الذي سنواجهه".

وجاءت قائمة منتخب المغرب على النحو التالي:

في حراسة المرمى: ياسين بونو – المهدي بنعبيد – المهدي لحرار.

في الدفاع: شادي رياض – نصير مزراوي – أشرف حكيمي – عيسى ديوب – عبد الحميد آيت بودلال – سفيان الكراوني – أنس صلاح الدين – زكرياء الواحدي – إسماعيل باعوف – رضوان حلحال.

في الوسط: أسامة ترغالين – نائل العيناوي – محمد ربيع حريمات – سمير المرابط – عز الدين أوناحي – إسماعيل الصيباري – بلال الخنوس.

في الهجوم: عبد الصمد الزلزولي – شمس الدين الطالبي – أمين عدلي – إبراهيم دياز – أيوب الكعبي – سفيان رحيمي – ياسين الزبيري – ياسين جسيم.