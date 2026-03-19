6 وجوه جديدة في منتخب الجزائر وبيتكوفيتش يستبعد 12 لاعبا

استدعى فلاديمير بيتكوفيتش، المدير الفني للمنتخب الجزائري لكرة القدم، 27 لاعباً بينهم 6 جدد، استعداداً للمباراتين الوديتين اللتين يلتقي فيهما "الخضر" نظيريه منتخبي غواتيمالا وأوروغواي يومي 27 و31 مارس/آذار بإيطاليا.

وكشف بيتكوفيتش، في مؤتمر صحفي عقد مساء أمس الأربعاء، عن أسماء اللاعبين الجدد ويتعلق الأمر بالحارسين كيليان بلعزوق (رين الفرنسي)، وملفين ماستيل (لوزان السويسري)، والمدافع أشرف عبادة (اتحاد الجزائر)، ولاعب خط الوسط عادل عوشيش (شالكه الألماني)، وفارس غجميس (فروسينوني الإيطالي)، وأحمد النذير بن بوعلي (جيور المجري).

كما سجل عدد من اللاعبين عودتهم إلى "الخضر" بعد غيابهم عن الفريق ببطولة كأس أمم أفريقيا لأسباب مختلفة ويتعلق الأمر بالمدافع صهيب ناير (غانغان الفرنسي)، ولاعب خط الوسط ياسين تيطراوي (شارلوروا البلجيكي)، وحسام عوار (الاتحاد السعودي)، والمهاجمين أمين غويري (مارسيليا الفرنسي)، وأمين شياخة (كوبنهاغن الدانماركي).

وفي المقابل، خرج من القائمة 12 لاعباً، وهم الحارس أسامة بن بوط، المعتزل دولياً، والمدافعون يوسف عطال، وجوان حجام، وسمير شرقي، بداعي الإصابة. ولاعبو خط الوسط حيماد عبدلي، وإسماعيل بن ناصر، وآدم زرقان، وإيلان قبال، والمهاجمون بغداد بونجاح، ورضوان بركان ومنصف بكرار، لأسباب فنية على ما يبدو.

وبرر بيتكوفيتش خياراته برغبته في التحضير للمستقبل وتجريب لاعبين جدد خلال المعسكر المقبل، خاصة في ظل عدم جاهزية البعض إما لافتقادهم للنسق أو لمعاناتهم من الإصابات.

كما شدد على أهمية وصول اللاعبين إلى نهائيات كأس العالم في أفضل حال.

بيتكوفيتش يتحدى

وأضاف: "المهمة لن تكون سهلة في المونديال. مجموعتنا صعبة جداً، سنواجه بطل العالم، والجميع لا يرشحنا للفوز، لكن يجب أن ندخل المباراة دون التفكير في أننا خسرنا مسبقاً".

وأكمل: "الأردن يتطور ولا يخسر كثيراً، وهو منتخب يستحق الاحترام، منتخب النمسا تطور كثيراً في السنوات الثلاث أو الأربع الأخيرة، بفضل العمل القاعدي ومدرسة ريد بول التي تخرج العديد من اللاعبين".

وعن مواجهتي غواتيمالا وأوروغواي ودياً، أوضح بيتكوفيتش إن ذلك يندرج ضمن "استراتيجية أساليب اللعب بهدف التأقلم مع مختلف الطرق".

ويلتقي المنتخب الجزائري منتخب غواتيمالا يوم 27 مارس/آذار الجاري على ملعب "لويس فيراريس" بمدينة جنوى، ثم أوروغواي يوم 31 من نفس الشهر على "أليانز ستاديوم" بمدينة تورينو.

يذكر أن قرعة نهائيات كأس العالم أوقعت المنتخب الجزائري في المجموعة العاشرة رفقة الأرجنتين، حاملة اللقب، والنمسا والأردن.

وتضم قائمة منتخب الجزائر: