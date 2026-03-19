ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا بعد انتهاء مباريات ثمن النهائي

ما زال النجم الفرنسي كيليان مبابي نجم ريال مدريد محتفظا بفارق مريح عن أقرب ملاحقيه في صدارة هدافي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم (موسم 2025-2026)، رغم غيابه عن مباراتين من آخر 3 خاضها فريقه في المسابقة.

وغاب مبابي عن مباراتي بنفيكا في إياب مرحلة خروج المغلوب، ومانشستر سيتي في ذهاب الدور ثمن النهائي، وعاد ضد الأخير إيابا وشارك لمدة 21 دقيقة لكنه لم يتمكن من زيارة الشباك.

ويتصدر مبابي قائمة هدافي النسخة الحالية من البطولة الأوروبية العريقة "بلا منازع" على حد تعبير صحيفة "سبورت" (Sport) الإسبانية وفي رصيده 13 هدفا.

ويأتي الإنجليزي أنتوني غوردون مهاجم نيوكاسل يونايتد في المركز الثاني برصيد 10 أهداف وهو نفس رصيد مواطنه هاري كين مهاجم بايرن ميونخ، لكن مشاركة الأول انتهت بعد إقصاء فريقه أمام برشلونة من دور الـ16.

قائمة هدافي دوري أبطال أوروبا بعد انتهاء مباريات ثمن النهائي