ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا بعد انتهاء مباريات ثمن النهائي
Published On 19/3/2026
ما زال النجم الفرنسي كيليان مبابي نجم ريال مدريد محتفظا بفارق مريح عن أقرب ملاحقيه في صدارة هدافي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم (موسم 2025-2026)، رغم غيابه عن مباراتين من آخر 3 خاضها فريقه في المسابقة.
وغاب مبابي عن مباراتي بنفيكا في إياب مرحلة خروج المغلوب، ومانشستر سيتي في ذهاب الدور ثمن النهائي، وعاد ضد الأخير إيابا وشارك لمدة 21 دقيقة لكنه لم يتمكن من زيارة الشباك.
ويتصدر مبابي قائمة هدافي النسخة الحالية من البطولة الأوروبية العريقة "بلا منازع" على حد تعبير صحيفة "سبورت" (Sport) الإسبانية وفي رصيده 13 هدفا.
ويأتي الإنجليزي أنتوني غوردون مهاجم نيوكاسل يونايتد في المركز الثاني برصيد 10 أهداف وهو نفس رصيد مواطنه هاري كين مهاجم بايرن ميونخ، لكن مشاركة الأول انتهت بعد إقصاء فريقه أمام برشلونة من دور الـ16.
قائمة هدافي دوري أبطال أوروبا بعد انتهاء مباريات ثمن النهائي
- كيليان مبابي لاعب ريال مدريد: 13 هدفا.
- أنتوني غوردون لاعب نيوكاسل يونايتد: 10 أهداف.
- هاري كين لاعب بايرن ميونخ: 10 أهداف.
- جوليان ألفاريز لاعب أتلتيكو مدريد: 8 أهداف.
- إيرلينغ هالاند لاعب مانشستر سيتي: 8 أهداف.
- خفيشا كفاراتسخيليا لاعب باريس سان جيرمان: 7 أهداف.
- فيكتور أوسيمين لاعب غلطة سراي: 7 أهداف.
- فيرمين لوبيز لاعب برشلونة: 6 أهداف.
- هارفي بارنز لاعب نيوكاسل يونايتد: 6 أهداف.
- ينس هاوغه لاعب بودو غليمت: 6 أهداف.
- غابرييل مارتينيلي لاعب أرسنال: 6 أهداف.
- فيتينيا لاعب باريس سان جيرمان: 6 أهداف.
المصدر: الجزيرة